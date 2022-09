Sommaire Design

Écran

Performances

Photo

Fonctionnalités

Conclusion

Apple a officialisé l’iPhone 14, amené à prendre la succession de l’iPhone 13. Les deux téléphones sont-ils si différents ? La réponse va vous étonner.

Durant son keynote de rentrée, Apple a officialisé l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, qui prennent la succession de l’iPhone 13. Y a-t-il des nouveautés marquantes à signaler ? Pas vraiment, à tel point que l’iPhone 14 aurait pu s’appeler l’iPhone 13S — un iPhone qui observe une belle inflation (1 019 contre 909 € à écran et capacité similaires).

Dès lors, la question se pose pour qui voudrait acheter un nouvel iPhone : faut-il prendre l’iPhone 14 à tout prix ou économiser quelques euros et se contenter de l’iPhone 13 ? Voici notre comparatif complet.

iPhone 14 (à gauche) et iPhone 13 (à droite) // Source : Apple

iPhone 13 vs iPhone 14 : quelles différences de design ?

On vous défie de trouver une différence esthétique entre l’iPhone 13 et l’iPhone 14. Apple conserve le même design d’une génération à l’autre : bords en aluminium, écran avec une encoche (affinée par rapport à l’iPhone 12), double capteur à l’arrière avec un placement à la diagonale. Rien n’a changé.

L’iPhone 13 et l’iPhone 14 se distinguent néanmoins sur un point crucial : les tailles d’écran proposées. Alors que l’iPhone 13 se décline au format mini (5,4 pouces), l’iPhone 14 est lancé en option Plus (6,7 pouces). Au cœur de gamme, il y a toujours l’écran 6,1 pouces dans les deux cas.

Voici les coloris proposés pour l’iPhone 13 et l’iPhone 14 :

Coloris iPhone 13 Vert, rose, bleu, rouge, minuit et lumière stellaire iPhone 14 Bleu, mauve, rouge, minuit et lumière stellaire

iPhone 13 vs iPhone 14 : un écran similaire

Si les tailles diffèrent, les technologies qui animent l’écran sont les mêmes, regroupées sous l’appellation Super Retina XDR. L’iPhone 13 comme l’iPhone 14 sont pourvus d’un écran OLED offrant une densité de pixels de 460 ppp (pour 6,1 pouces). L’iPhone 14 n’a pas gagné en puissance lumineuse (1 200 nits en HDR) et conserve l’affichage True Tone, l’Haptic Touch et la couverture d’une large gamme de couleurs (P3). Certaines rumeurs indiquaient que la nouvelle génération gagnerait le ProMotion, qui fait varier le taux de rafraîchissement de l’écran. Cela reste l’apanage de l’iPhone 14 Pro (et de l’iPhone 13 Pro).

iPhone 14 // Source : Apple

iPhone 13 vs iPhone 14 : la même puce, ou presque

Qui dit nouvel iPhone, dit forcément nouvelle puce ? Pas tout à fait dans le cas de l’iPhone 14. Le smartphone conserve la puce A15 Bionic introduite en 2021 sur l’iPhone 13. Elle est simplement optimisée pour offrir un soupçon de performance en plus (son GPU passe à 5 cœurs, contre 4). Il n’est pas certain qu’on voit une quelconque différence à l’usage.

En termes d’autonomie, l’iPhone 14 gagne 1 heure d’utilisation en plus (20 heures en lecture vidéo, contre 19 pour l’iPhone 13). Pour avoir plus d’autonomie, il faudra opter pour l’iPhone 14 Plus, qui grimpe à 26 heures selon les tests d’Apple.

iPhone 13 vs iPhone 14 : des nouveautés côté photo ?

L’iPhone 14 Pro a reçu un capteur principal de 48 mégapixels, une première pour Apple. De son côté, l’iPhone 14 reste cantonné à un capteur de 12 mégapixels, toujours associé à un ultra grand-angle. A priori, la rupture avec l’équipement de l’iPhone 13 est inexistante. Il faut en réalité sortir la loupe pour voir de menues évolutions. L’objectif passe à une ouverture de f/1,5 (contre 1,6), ce qui devrait améliorer — un peu — les clichés en basse lumière. Apple promet « une qualité photo jusqu’à 2,5x supérieure par faible luminosité ».

À l’avant, le capteur de l’iPhone 14 gagne un autofocus pour vos selfies.

iPhone 13 vs iPhone 14 : des fonctionnalités en plus, mais pas en France

Vous l’aurez compris, les nouveautés de l’iPhone 14 sont assez mineures. Pire, sa plus grande évolution — les appels d’urgence par satellite — ne sera pas disponible avant un moment en France. De la même manière, la disparition du compartiment servant à accueillir une carte SIM physique n’est effective qu’aux États-Unis.

En France, on pourra quand même profiter de la fonctionnalité de sécurité qui détecte les accidents de voiture grâce à un gyroscope et à un accéléromètre plus perfectionnés (deux dispositifs qu’on ne trouve pas sur l’iPhone 13). Mais on n’achète pas un smartphone pour avoir un accident routier.

Le nouvel iPhone 13 en plusieurs couleurs // Source : YouTube/Apple

Quel iPhone choisir ?

Au final, si on compare les fiches techniques de l’iPhone 13 et de l’iPhone 14, il n’y a rien qui permet de faire pencher la balance vers le smartphone le plus récent… Les quelques dizaines d’euros d’écart ne sont pas vraiment justifiés, surtout en France, où les utilisatrices et les utilisateurs sont privés de certaines nouveautés. C’est d’autant plus vrai que l’iPhone 13, compte tenu de son âge, est régulièrement proposé en promotions chez certaines enseignes — ce qui accentue un peu plus l’écart de prix.

L’iPhone 14 aura peut-être un intérêt pour celles et ceux qui rechercheraient un très grand smartphone : la déclinaison Plus permet effectivement de passer à une diagonale de 6,7 pouces sans investir dans un modèle Pro Max (le plus cher du catalogue).