Guides, tests, comparatifs, fiches et pages « Explorer » sont au cœur de la promesse éditoriale de Numerama depuis 2015. Désormais, la rédaction possède de nouveaux outils pour mettre en avant ses recommandations. À la rentrée 2022, nous allons aller encore plus loin. Avec vous ?

Depuis 2015, l’une des missions de Numerama est de recommander des produits et des œuvres culturelles que l’on ne regrettera jamais d’avoir acheté, vu ou lu. Des tests indépendants, rigoureux, un engagement pour la qualité de fabrication et la durabilité des objets techniques, des sélections taillées pour vos vacances en famille ou vos soirées en solo et des propositions adaptées à tous les budgets caractérisent la proposition édito de Numerama sur cette rubrique. Avec, au cœur de tout, une règle : recommander que des choses que l’on utiliserait soi-même ou que l’on conseillerait à ses proches les yeux fermés.

Pas de bullshit, pas de sélections « catalogue » : uniquement le meilleur. Parce que vous n’avez pas toujours le temps de chercher ce qui correspond à vos besoins, nous le faisons à votre place. C’est pour ces engagements et ces promesses que vous revenez, tous les mois, plus nombreuses et nombreux sur nos pages.

Nos recommandations ont du talent

Depuis la refonte récente de Numerama, la recommandation sur le site s’articule autour de 5 grands axes, sur lesquels vous pouvez principalement tomber si vous arpentez les univers Tech, Pop Culture et Vroom du média.

Les tests de Numerama

Les tests, critiques et essais de Numerama : c’est le cœur de notre proposition édito et ce qui assoit notre crédibilité auprès de vous. Tester rigoureusement les produits du quotidien est le métier de nos journalistes spécialisés, qui sont toutes et tous utilisateurs et utilisatrices experts des gammes qu’ils testent.

Les pages Explorer

Les fiches Numerama : depuis la refonte du média, lectrices et lecteurs peuvent en savoir plus sur les produits, services et bien culturels dont nous parlons grâce aux fiches détaillées que nous produisons. Elles donnent des informations techniques complètes, possèdent une galerie complète, des liens vers nos vidéos, un récapitulatif de nos tests et des produits connexes. Chaque article qui évoque un produit vous permet d’accéder à cette base de connaissances.

À la rentrée, vous nous rejoignez (si vous voulez)

Nous avons désormais des outils éditoriaux et techniques pour pousser notre vision de la recommandation, adaptée au web d’aujourd’hui et à celui de demain. En plus des projets que nous avons dans les cartons et qui nous permettront de nous démarquer toujours plus, nous mettons un point d’honneur à opérer à la perfection cette promesse éditoriale.

C’est là que nous avons besoin de vous. Enfin, peut-être pas vous directement, mais forcément de quelqu’un. Numerama cherche officiellement son ou sa Responsable des Recommandations.

Pour piloter cette activité, nous cherchons la personne à qui son entourage demande tout le temps des conseils et qui aimerait les donner à plusieurs millions de lecteurs et lectrices par mois. Cette personne saura (ou saura apprendre) les exigences du SEO et tenir avec rigueur un calendrier de publication, qu’elle remplira ou fera remplir par des pigistes / freelances spécialisé·es. Elle aura également une appétence pour la nouveauté, et notamment dans les secteurs phares de Numerama : tech, mobilité urbaine, pop culture.

Si vous vous reconnaissez dans ces quelques mots (et surtout, dans l’annonce complète), nous avons hâte que vous partagiez avec nous votre vision d’un Wirecutter à la française. Et, si tout se passe bien, que vous rejoignez notre aventure unique dans l’univers des médias francophone !