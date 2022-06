POCO s’apprête à lancer son POCO X4 GT. Pour l’occasion, la jeune marque permet à ses fans de faire baisser le prix de son nouveau smartphone grâce à un évènement spécial. De quoi profiter d’un appareil à l’excellent rapport qualité-prix.

Le jeudi 23 juin, POCO a levé le voile sur deux nouveaux smartphones de sa gamme : le POCO F4 et le POCO X4 GT. Deux appareils qui s’inscrivent parfaitement dans l’identité de la jeune marque, championne du rapport performances-prix.



Alors que le POCO F4 est sur le point de sortir, le POCO X4 GT sera lui disponible le 9 juillet. D’ici à cette date, POCO fait appel à sa communauté afin qu’elle fasse chuter le prix de lancement de son nouveau smartphone grâce à un évènement spécial.

Des likes pour faire baisser le prix

Jusqu’au 4 juillet à 12 h 59, POCO offre la possibilité à ses fans de faire baisser le prix du tout nouveau POCO X4 GT. Et ce, de la plus simple des manières.

Il suffit de se rendre sur la page officielle de l’évènement, et d’y laisser un like. Plus ces likes sont nombreux, plus le prix du POCO X4 GT baisse. Si la mobilisation est importante, c’est alors une remise de 80 euros qui s’appliquera, jusqu’au 9 juillet, à 12 h 59 précises. Une opération qui permet de réduire le prix du POCO X4 GT à 299 euros dans sa version 128 Go, et 349 euros dans la version 256 Go.

Et ce n’est pas tout, puisque les premiers acheteurs du POCO X4 GT recevront sans surcoût le « Pococombo », un généreux pack de lancement. En plus du smartphone, celui-ci contient une paire d’écouteurs sans fil et une montre connectée : les Poco Buds Pro Genshin Impact et la Poco Watch. Deux cadeaux d’une valeur de 159 euros tout de même.

POCO X4 GT : de la puissance à revendre

Délivrer le maximum de puissance au prix le plus compétitif : voici le credo des smartphones POCO. Un positionnement que l’on retrouve sur le POCO X4 GT. Équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 8100 avec 8 Go de RAM, le nouveau smartphone POCO n’a aucun mal à faire tourner les jeux les plus gourmands du moment.

POCO X4 GT // Source : POCO

Une puissance nécessaire pour alimenter l’écran du POCO X4 GT. Sa dalle LCD de 6,6 pouces propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz, elle est donc capable d’afficher 144 images par seconde. Un score plus élevé que la moyenne qui offre une grande impression de fluidité lors de la navigation.

Pour alimenter l’ensemble, POCO a choisi une grosse batterie de 5 080 mAh qui ne devrait avoir aucun mal à encaisser une grosse journée d’utilisation. D’autant que la charge rapide du POCO X4 GT impressionne. Mesurée à 67 watts, elle permet de regagner beaucoup d’autonomie en quelques minutes seulement.

Un design au goût du jour

En plein dans la tendance, le POCO X4 GT profite d’un design très élégant. On retrouve notamment ces tranches droites au look industriel. POCO a toutefois eu la bonne idée d’adoucir les angles afin que la prise en main soit agréable.

Le POCO X4 GT en gris // Source : POCO

Des mains qui ne devraient pas laisser beaucoup de traces au dos du POCO X4 GT. Les trois coloris proposés par le constructeur — noir, gris et bleu — ont tous une finition mate qui a l’avantage de ne pas attirer les traces de doigts.

Enfin, au dos se trouve une triple caméra, équipée d’un capteur principal de 64 mégapixels. De quoi réussir à immortaliser des moments à la volée et dans une bonne qualité.

POCO X4 GT : lancement imminent

Le POCO X4 GT est disponible à précommande jusqu’au 4 juillet. Vous avez donc jusqu’à cette date pour vous rendre sur la page officielle et tenter de profiter d’une remise de 80 euros. La seule chose à faire : y déposer un like et faire passer le mot à ses proches. Vous aurez ensuite jusqu’au 9 juillet pour profiter de l’offre promotionnelle.

Passé cette date, le POCO X4 GT retrouvera son tarif normal. Comptez 379 euros pour la version avec 128 Go de stockage, et 429 euros pour la version 256 Go. Ce qui place le POCO X4 GT comme l’un des smartphones aux meilleurs rapports puissance-prix. De quoi jouer à des jeux gourmands sans trouer son porte-monnaie.