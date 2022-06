Alienware est une marque de PC portable haut de gamme spécialement dédiée aux jeux vidéo, mais d’où provient l’origine de ce nom ?

Alienware est une entreprise américaine de matériel informatique et filiale du constructeur Dell. Elle a pour réputation d’offrir les dernières technologies disponibles sur les ordinateurs spécialisés dans le domaine des jeux vidéo. Ce qui est étrange, c’est qu’elle présente une visualisation graphique assez inhabituelle — à la fois en caractères et en images : c’est un logo avec la forme d’un extraterrestre qui représente la marque.

Tout commence avec Nelson Gonzalez et Alex Aquila



Alienware a été fondée en 1996 par Nelson Gonzalez, directeur général, et Alex Aquila, directeur des opérations, deux entrepreneurs dévoués et passionnés par les jeux vidéo. Leur objectif était clair : révolutionner le secteur du gaming. Si à ses débuts, la société disposait d’un capital modeste, elle est devenue aujourd’hui l’un des leaders sur le marché des ordinateurs de gaming. Le 17 avril 2002, Alienware lance son Area-51m, le premier ordinateur portable suffisamment puissant pour les jeux vidéo. Il s’agit bien évidemment d’une référence à la Zone 51 ; un endroit secret aux USA qui a justement nourri toute une mythologie autour des aliens. Cette zone se trouve plus précisément dans le comté de Lincoln, au Nevada.

Très puissant, rapide et doté d’une capacité graphique encore jamais rencontrée sur un PC portable, l’Area-51m est le premier ordinateur à s’imposer parmi les joueurs PC. Un an plus tard, le 14 mai 2003, Alienware dévoile son tout nouveau logo Alienware et son immanquable symbole Alienhead (tête d’extraterrestre).

Le contenu de l’Alienware Area-51m. // Source : Alienware

Alienware s’est inspiré d’une célèbre série américaine : X-Files

Le nom d’Alienware est inspiré de la série télévisée américaine X-Files : Aux frontières du réel. Dans cette série, des agents spéciaux enquêtent sur certaines affaires non résolues impliquant des phénomènes paranormaux. Mulder, l’un des personnages principaux, croit en l’existence des extraterrestres et au paranormal. Cette série fut suivie par les deux fondateurs de l’entreprise Alienware Nelson Gonzalez et Alex Aguila.