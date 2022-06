Pour un ordinateur portable, un Mac ou même PC gaming, le problème le plus critique est celui de la chaleur. Les composants électroniques fonctionnent mieux et vivent plus longtemps si la température ambiante est plutôt fraîche. On vous explique comment faire pour éviter de faire surchauffer votre machine.

Vous l’avez sans doute remarqué, dès qu’il commence à faire chaud, le ventilateur de votre PC portable souffle. Ce n’est pas anormal dans l’absolu, les composants des ordinateurs portables dégagent plus rapidement de la chaleur, le ventilateur doit donc l’évacuer plus tôt. Néanmoins, si votre PC portable à tendance à surchauffer à la moindre sollicitation, il existe quelques astuces qui vous permettront de calmer ses ardeurs.

Pourquoi mon PC portable chauffe



Les ordinateurs portables contiennent des pièces délicates, coûteuses et parfois de haute technologie. Ces pièces créent presque toutes de la chaleur lorsque votre ordinateur est allumé. Si celui-ci surchauffe trop, cela réduit les performances (Thermal Throttling du CPU) et peut même occasionner des crashs pour votre PC comme des BSOD (lorsque votre écran devient totalement bleu). Cela s’accompagne aussi par de bruits incessants du ventilateur qui souffle à pleine puissance, pour réguler tout ça.

Un ordinateur portable de la marque DELL. // Source : PxHere

Par ailleurs, les composants utilisés dans un PC portable ou un Mac sont miniaturisés (disque dur, mémoire, carte graphique…) et les circuits de ventilation plus petits que ceux présents sur un ordinateur de bureau (voire pas présents sur des appareils comme le MacBook Air, mais sa puce ARM chauffe peu par rapport à une puce Intel).

Comment éviter que son ordinateur chauffe trop

Que vous soyez gamer ou utilisateur régulier, sachez que les composants de votre ordinateur portable s’exposent à des surchauffes si vous ne surveillez pas leur température. Pour vous permettre d’éviter cela, voici quelques astuces pratiques :

La première chose à faire est de voir où le ventilateur de votre PC ou de votre Mac est situé. Est-ce un endroit particulièrement chaud ? Assurez-vous que votre ordinateur portable ne soit pas placé près d’une fenêtre avec du soleil direct. Parfois, changer d’endroit votre ordinateur portable peut permettre de réduire sa température.

Les poussières sont souvent la cause de la surchauffe de tout appareil électronique, car elles sont aspirées par les ventilateurs et s’accumulent à l’intérieur. Ces poussières bouchent ensuite les circuits d’aération et de ventilation. De plus, les poussières rendent plus difficile la dissipation de la chaleur et tendent à chauffer plus les composants électroniques. Pensez donc à dépoussiérer régulièrement votre PC portable. Vous pouvez utiliser à cet effet une bombe d’air comprimé ou une petite brosse à poil souple pour dépoussiérer.

Surveillez la température de votre PC portable à l’aide de certains logiciels gratuits tel que speedfan. Vous serez ainsi notifié dès que la température de votre portable s’élève.

Fermez les applications qui consomment plus de ressources. Pour ce faire, vous pouvez regarder le gestionnaire des tâches et filtrer l’onglet processeur. Éviter les applications et les jeux vidéo qui sollicitent à fond votre GPU graphique (on vous voit les joueurs d’Elden Ring).

L’un des nombreux avantages que fournit un PC portable est le fait de pouvoir travailler partout dans la maison : sur un bureau, sur un lit, dans le jardin, sur le canapé, etc. En utilisant le PC sur un canapé ou sur un lit, nous avons l’habitude de poser notre ordinateur sur nos genoux. En cas de grande chaleur, cette pratique est à fortement éviter.

Poser un ordinateur portable sur ses genoux peut boucher la ventilation. // Source : lanutrition.fr

Comment refroidir son PC portable

Garder son PC le plus froid possible permet d’éviter les surchauffes. Cela leur est bénéfique pour plusieurs raisons. D’abord, cela permet de limiter le Thermal Throttling (la mise à l’échelle de la fréquence d’un composant) et, ensuite, d’obtenir potentiellement un gain de performance. Cela permet aussi de réduire le bruit des ventilateurs qui se déclencheront moins souvent et moins fort. Enfin, vous augmentez la durée de vie des composants du PC portable puisqu’il atteindra moins souvent des températures élevées. Voici quelques astuces pour refroidir votre laptop :

Vous pouvez investir dans un accessoire de ventilation. Ce support se branche via le port USB. Il est muni de plusieurs ventilateurs qui refroidissent votre appareil rapidement, ce qui permet de limiter les bruits désagréables. Ces accessoires se déclinent en toutes les tailles et sont compatibles avec de nombreuses marques de PC.

Évitez d’utiliser votre PC portable sur votre lit, cela peut entrainer une surchauffe de votre appareil lors du contact avec le tissu. Sachez que les fibres ont tendance à stocker la chaleur et à la renvoyer à votre appareil qui peut devenir brûlant et s’abîmer. Veillez donc toujours à utiliser votre ordinateur sur une surface en matériau dur et plat, comme une table ou un support spécial pour PC portable.

À la maison (et même au bureau), ne laissez pas votre ordinateur branché à son chargeur en permanence quand vous l’utilisez. Cela va non seulement dégrader votre batterie, mais favorisera également la chauffe.

Enfin, n’oubliez pas que le fait d’ouvrir trop d’applications simultanément va faire surchauffer votre ordinateur. L’idéal est de fermer les onglets non utilisés, car si vous utilisez beaucoup trop de sites simultanément, votre ordinateur portable va commencer à saturer. Il sera de plus en plus lent et il va finir par se planter. Il faut aussi de temps en temps penser à arrêter votre PC portable et le laisser se reposer. Certains ont la mauvaise habitude de laisser marcher leurs PC portables même le soir.