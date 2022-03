Tout le monde devrait lire ce petit livre sur le changement climatique

Cet ouvrage publié chez CNRS éditions en mars 2022 est un outil pédagogique très utile, pour tous les publics.

Le changement climatique est un fait et une urgence. Il est donc nécessaire d’en comprendre tous les défis : ses origines (les activités humaines), ses conséquences (sur le réchauffement, les phénomènes extrêmes…), ses solutions. Mais expliquer l’urgence climatique est, en soi, un défi.

C’est là qu’interviennent les illustrations visuelles simples et efficaces, mais aussi les livres. Les éditions CNRS combinent les deux : Tout comprendre (ou presque) sur le climat est paru le 3 mars 2022. On doit cet ouvrage à une collaboration entre BonPote (Thomas Wagner), Anne Brès et Claire Marc. Une trentaine de scientifiques ont participé. La préface est signée Valérie Masson-Delmotte, climatologue, directrice de recherche au CEA, coprésidente du groupe 1 du GIEC depuis 2015.

Un livre d’utilité publique

Face au changement climatique, nous avons besoin d’action. Mais celle-ci est difficile sans mise en sens. Les réseaux sociaux sont un formidable outil de communication et de lien, mais ils représentent aussi un maelstrom confus, où les discours climatosceptiques mensongers vont bon train. Il y a également les interrogations légitimes, sur lesquelles on ne trouve pas si facilement une réponse claire, en particulier car la science n’a pas la place qu’elle devrait avoir dans la société — médias, enseignements.

Un support comme Tout comprendre (ou presque) sur le climat vient apporter une réponse efficace à ce besoin de sens. Plus encore, on peut raisonnablement considérer cet ouvrage comme d’utilité publique. Et l’idée géniale du CNRS d’envoyer 1 000 exemplaires aux élus est loin d’être absurde, tout au contraire. On irait presque jusqu’à le recommander à l’Éducation nationale comme livre scolaire, ou en tout cas, pour une large distribution.

Car il suffit réellement de 130 pages aux auteurs et autrices pour dresser une fresque sur le changement climatique qui soit tout à la fois claire, rigoureuse, et en plus, agréable à consulter. Chaque chapitre répond à une question fondamentale. Par exemple :

Quel est le niveau de consensus sur le changement climatique ?

Quelle différence entre météo et climat ?

Quel lien entre le CO2 et le changement climatique ?

Pourquoi le niveau de la mer augmente-t-il ?

Il y a, en tout, 20 questions de ce type. Les réponses ne sont pas un texte brut. Elles sont construites autour des illustrations, avec des personnages, des flèches, des graphiques, des éléments surlignés. En quelques secondes seulement, en suivant le déroulé qui nous est présenté, les connaissances sont parfaitement comprises et intégrées.

Tout comprendre (ou presque) sur le climat peut avoir son utilité entre toutes les mains — enfants, adolescents, adultes de tout âge — comme outil de lutte contre la désinformation et comme livre scientifique vecteur de connaissances.

