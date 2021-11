Julien Lausson - 13 novembre 2021 Aérospatiale

SpaceX lancera 53 nouveaux satellites Starlink le 13 novembre. Le décollage pourra être suivi en direct et en ligne.

Le lancement Starlink en résumé

Quoi ? La mise en orbite de 53 satellites Starlink ;

La mise en orbite de 53 satellites Starlink ; Quand ? Le 13 novembre 2021, à 13h19 (heure de Paris) ;

Le 13 novembre 2021, à 13h19 (heure de Paris) ; Où ? À la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride ;

À la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride ; Que verra-t-on ? Le décollage de la fusée Falcon 9.

Quelle est la mission ?

Mission de routine pour SpaceX, car il s’agit de poursuivre la mise en place de sa future constellation de satellites Starlink, afin d’avoir un réseau suffisamment dense en orbite terrestre basse pour proposer un service d’accès à Internet performant et ne souffrant d’aucune interruption. Pour cette mission, ce sont 53 satellites qui partiront et rejoindront ceux déjà en place — il y en a plus de 1 400.

SpaceX avait pris l’habitude d’enchaîner les vols au profit de Starlink depuis plusieurs mois, allant jusqu’à organiser des tirs à quelques jours d’intervalle. Mais depuis la mi-septembre, l’entreprise américaine n’en avait plus organisé. Cette mission organisée le 13 novembre met fin à une interruption qui a quasiment duré deux mois, et dont les causes ne sont pas claires.

Comme les fois précédentes, SpaceX prévoit de récupérer le premier étage de sa fusée Falcon 9, une fois la charge utile propulsée dans la haute atmosphère. Le booster rentrera automatiquement sur Terre et se posera sur une barge océanique. Cet élément de la fusée a déjà servi à de très nombreuses occasions. Idem pour les deux parties de la coiffe : elles ont déjà volé sur d’autres missions.

Quand décolle la fusée Falcon 9 ?

La mission est planifiée pour le samedi 13 novembre 2021. Elle était envisagée au départ le 12 novembre, mais des conditions météorologiques défavorables au-dessus de la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride, ont conduit SpaceX à repousser le décollage de sa fusée de quelques heures. Le tir est prévu à 7h19 du matin, heure locale. En France, il sera 13h19.

Standing down from today’s launch due to weather. Forecast improves to 80 % favorable for tomorrow’s launch opportunity at 7:19 a.m. EST — SpaceX (@SpaceX) November 12, 2021

Où regarder le lancement en direct ?

Le tir est diffusé sur le site officiel de SpaceX, ainsi que sur sa chaîne YouTube. Il peut être suivi directement dans la vidéo intégrée ci-dessous.

