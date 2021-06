Pour la septième fois, Ingenuity a volé sur Mars. L'hélicoptère de la Nasa poursuit la deuxième phase de sa mission avec ce nouveau vol. Il a encore une fois atteint une zone d'atterrissage sur laquelle il ne s'était pas déjà posé.

Encore un vol réussi pour Ingenuity sur Mars : le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa a confirmé via Twitter le 9 juin 2021 que son hélicoptère était parvenu à s’envoler pour la septième fois sur la planète rouge. « Il a volé pendant 62,8 secondes et a parcouru environ 106 mètres vers le sud jusqu’à une nouvelle zone d’atterrissage », résume l’agence spatiale. L’hélicoptère a aussi pris un cliché avec sa caméra de navigation, en noir et blanc, où l’on voit son ombre projetée à la surface de Mars.

Il s’agit du deuxième vol de la phase de démonstration des opérations. Initialement, Ingenuity ne devait servir qu’à démontrer la possibilité de voler sur Mars, mais la Nasa a finalement décidé d’accorder plus de temps au giravion, pour voir comment ce type de robot pourrait contribuer à des missions.

A priori, pas de souci d’oscillation cette fois

Cette fois, Ingenuity ne semble avoir rencontré aucun problème de vibration (la Nasa n’en fait en tout cas pas mention). Lors du sixième vol de l’engin, survenu le 22 mai, une anomalie a été détectée : l’hélicoptère s’est mis à osciller avant d’atterrir. La cause a été identifiée plus tard. Une photographie prise par la caméra de navigation du robot pendant le vol a été perdue, ce qui a décalé l’horodatage des photos suivantes. Heureusement, cette défaillance n’a pas mis en péril Ingenuity, qui ne s’est pas posé bien loin de la zone prévue.

Le choix de poser Ingenuity plus au sud n’est pas un hasard. Il s’agit également de la direction dans laquelle se dirige le rover Perseverance. Il est l’acteur principal de la mission Mars 2020 : si la mission d’Ingenuity a pu être prolongée, c’est parce que la Nasa a estimé que cela ne nuirait pas aux activités scientifiques du rover. Perseverance a été envoyé dans le cratère Jezero afin d’y collecter des échantillons de la surface martienne, destinés à revenir un jour sur Terre (ce qui n’était pas prévu à l’origine).

La position des deux robots, le rover et l’hélico, peut être suivie à l’aide de cette carte. On peut ainsi se rendre mieux compte du chemin parcouru par Ingenuity, par rapport à son « aérodrome » de départ. Lors de la première phase de la mission, l’hélicoptère devait nécessairement décoller et atterrir à cet endroit. Désormais, il tente de se poser sur d’autres sites d’atterrissage.

