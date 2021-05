Depuis aujourd'hui, vous pouvez réserver un créneau de vaccination contre le coronavirus du moment que ce créneau est après le 31 mai.

Une nouvelle étape s’ouvre pour la vaccination contre le coronavirus. Dans un communiqué envoyé ce matin du 27 mai 2021, Doctolib a annoncé que « dès aujourd’hui », la plateforme permet « de prendre rendez-vous pour se faire vacciner à partir du lundi lundi 31 mai ». Guillaume Rozier a par ailleurs confirmé que le site et l’app Vite Ma Dose étaient donc déjà adaptés à cette prise de créneau.

La prise de rendez-vous pourra se faire sur les plateformes habituelles :

Doctolib,

Keldoc,

Maiia,

et Vite Ma Dose, le site et l’application qui agrègent de manière simple et pratique des créneaux sur les autres sites.

Ce que cela change

Depuis la mi-mai, il était déjà possible, pour toutes les personnes majeures non prioritaires, de réserver un créneau de vaccination pour le lendemain lorsqu’il en restait de disponibles. Le principal changement généré par l’ouverture générale de la vaccination, c’est que la réservation n’est plus compartimentée par la règle « du jour pour le lendemain » : à partir de maintenant, et à compter de la date du 31 mai, il est possible de réserver à l’avance un rendez-vous de vaccination.

Cela signifie, d’après le calcul de Doctolib, que le nombre de personnes éligibles à la vaccination est « 50 fois plus important » que le nombre de RDV disponibles chaque jour. En chiffres, cela signifie qu’il y a dorénavant 28 millions de personnes adultes nouvellement éligibles et non encore vaccinées, pour 500 000 rendez-vous qui s’ouvrent, en moyenne, chaque jour.

En conséquence, Doctolib a tenu à préciser dans son communiqué que « cette nouvelle étape ne va cependant pas permettre de répondre à toute la demande des patients du fait d’un nombre encore limité de doses de vaccins, notamment Pfizer et Moderna ». Il faudra donc encore un peu s’armer de patience et espérer tomber au bon moment sur Doctolib ou Vite Ma Dose.

Les 3 plateformes principales sont en train d’être mises à jour pour permettre la prise de RDV (Doctolib, Keldoc, Maiia) — GRZ (@GuillaumeRozier) May 27, 2021

