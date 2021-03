Le ministre de la Santé va prendre la parole pour l'habituelle conférence de presse hebdomadaire. Voici comment la suivre, en ligne.

Olivier Véran va présenter cette semaine encore les derniers chiffres de la pandémie de Covid-19 en France. Le ministre de la Santé donnera une conférence de presse ce jeudi 11 mars, à 18h, et fera également le point sur l’avancée de la vaccination. Jean Castex ne sera pas avec lui, ce qui laisse présager qu’il n’y aura pas d’annonce importante cette semaine. La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé un confinement le week-end pour le département du Pas-de-Calais, et avait élargi la liste des départements sous surveillance à 23.

Depuis la semaine dernière, les chiffres, récoltés par Santé Publique France, sont restés relativement stables. On peut notamment voir que le taux de positivité des tests PCR, de 7,3 % la semaine dernière, est exactement le même cette semaine. Quant aux nouveaux cas, l’agence gouvernementale en avait compté plus de 26 000 en 24h la semaine dernière. Les nouveaux chiffres font état de plus 30 000 nouveaux cas en 24h, une augmentation qui est surveillée de près.

Comment suivre en ligne l’allocution d’Olivier Véran ?

Quand ? Le ministre de la Santé va prendre la parole ce jeudi 11 mars 2021, à 18h.

Le ministre de la Santé va prendre la parole ce jeudi 11 mars 2021, à 18h. Comment ? Comme toutes les allocutions officielles, celle-ci sera retransmise en direct sur les chaînes d’information en continu. Vous pourrez la suivre sur le site de BFMTV, de FranceInfo et de LCI. Elle sera aussi retransmise en direct sur les réseaux sociaux : vous pourrez la regarder sur le compte Twitter d’Olivier Véran, sur son compte Facebook, et sur le compte YouTube du gouvernement. Nous mettrons également un lien ci-dessous dès qu’il sera disponible.

Quelles annonces sont attendues ?

Étant donné qu’Olivier Véran ne sera pas accompagné de Jean Castex, aucune annonce d’envergure, telle qu’un nouveau confinement ou un changement dans le couvre-feu, n’est attendue. Cela ne veut cependant pas dire qu’il n’y aura aucune annonce ce soir.

Ouest France note ainsi que la liste des départements sous surveillance renforcée pourrait être rallongée. De plus, « l’exécutif n’exclut pas un élargissement de cette mesure à l’Île-de-France avant la fin du mois », prévient le journal. Il est également probable qu’Olivier Véran fasse un point sur les tests de réouvertures de restaurant, qui sont en train d’être étudiés par le gouvernement. Les restaurants choisis pour effectuer ces tests afficheraient des QR Codes à l’entrée, que les clients scanneraient avant de pouvoir s’installer.

