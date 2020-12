Admirez l'exploit de SpaceX sous tous les angles dans cette courte vidéo. Une occasion de comprendre une nouvelle fois ce qui s'est passé de fondamental avant l'explosion.

De la mission Starship SN8, certains retiendront l’explosion finale. Mais la démonstration de SpaceX avait lieu quelques secondes avant : la capacité d’envoyer son Starship à 12 km d’altitude et de simuler une manœuvre d’atterrissage pour un environnement qui n’aurait pas de piste. C’est cette phase qui était la plus impressionnante : le prototype SN8, en chute libre, s’est positionné à l’horizontale avant de basculer de nouveau à la verticale pour son atterrissage. La séquence s’est terminée par une explosion, car le freinage n’a pas été assez rapide, mais la chorégraphie est déjà un exploit.

Pour célébrer cette expérimentation réussie par bien des aspects, après de nombreux échecs avec les précédents prototypes, SpaceX a publié une magnifique vidéo en 4K résumant l’événement. On peut y voir le détail du vol, de l’allumage des énormes moteurs à leur extinction. Mais c’est surtout la phase suivante qui présente un intérêt presque cinématographique, avec ses ralentis — rappelant à quel point SpaceX sait communiquer comme peu d’entreprises de l’aérospatial : la mise à l’horizontale du vaisseau et son redressement. Le tout, sous plusieurs angles et dans une définition qui vous permettra d’admirer jusqu’aux traînées d’oxygène liquide.

SpaceX, un projet long terme

Le projet de SpaceX avec Starship est rappelé en toute fin de ce clip : se poser dans des endroits reculés où les conditions d’atterrissage ne sont pas bonnes. « La Lune, Mars… et encore plus loin », affirme le texte conclusif de l’entreprise. Une ambition démesurée, mais qui colle avec l’esprit de showman d’Elon Musk. En attendant, SpaceX aura de nombreux défis à relever en 2021 — nous y avons dédié un article complet.

