La Jaxa a donné des nouvelles de l'ouverture de la capsule d'échantillons collectés par Hayabusa 2 sur Ryugu. Le gaz emprisonné dans le conteneur est originaire de l'astéroïde, estime l'agence spatiale japonaise.

Hayabusa 2 a rapporté la capsule d’échantillons de l’astéroïde Ryugu sur Terre au début du mois. Le 14 décembre 2020, la Jaxa (agence spatiale japonaise) a confirmé que le conteneur avait bien été ouvert, et que des grains foncés récoltés sur l’astéroïde se trouvaient à l’intérieur.

Quant à l’origine du gaz présent dans la capsule, ce point devait encore être clarifié. Le lendemain, 15 décembre, l’agence spatiale a ajouté que le gaz qui a également été recueilli dans la capsule transportée par Hayabusa 2 jusqu’à la Terre provenait bien de l’astéroïde. Lors de plusieurs analyses, menées le 7 puis les 10 et 11 décembre, il a été constaté que « le gaz différait de la composition atmosphérique de la Terre », détaille la Jaxa dans un communiqué.

A large number of particles are confirmed to be in “sample chamber A” inside the collected capsule (~11:10 JST on 12/15). This is thought to be the sample from the first touchdown on Ryugu. The photo looks brown, but our team says “black” ! The sample return is a great success ! pic.twitter.com/34vIx17zOX

— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 15, 2020