SpaceX est en train de finir la construction du prototype SN8. C'est lui qui sera mis à l'épreuve lors d'un vol qui doit atteindre l'altitude de 18 kilomètres.

Changement d’échelle pour SpaceX : après avoir effectué des vols d’essai à une altitude très basse avec ses prototypes Starship, l’entreprise s’organise pour effectuer un décollage beaucoup plus haut. La fusée qui servira au test est d’ailleurs quasiment prête à l’emploi : c’est ce qu’a fait savoir Elon Musk, le fondateur de SpaceX, dans un message sur Twitter le 12 septembre.

L’intéressé a expliqué que la construction de ce prototype, baptisé SN8, doit s’achever au cours de la semaine du 14 au 20 septembre, avec l’ajout, pour la première fois, du « nez », c’est-à-dire un cône positionné sur le dessus de l’appareil afin de lui donner un profil aérodynamique, et des ailerons sur le côté, pour donner de la stabilité à la trajectoire du Starship lorsqu’il est en vol.

Une fois les derniers éléments assemblés, il est prévu de procéder à une première mise à feu statique du prototype, pour vérifier le bon fonctionnement général de l’appareil et l’intégrité de sa structure, puis d’en réaliser un second. Ce n’est qu’à la suite de ces deux allumages sur le pas de tir que le véritable vol pourra survenir, à une altitude de 60 000 pieds, avant de revenir sur Terre.

Changement d’échelle pour le prototype Starship

Jusqu’à présent, les plafonds atteints par SpaceX avec Starship n’ont jamais excédé les 150 mètres d’altitude — trois vols ont pu être bouclés à cette hauteur : le premier en 2019, puis deux autres en août et septembre 2020, avec les SN5 et SN6. Le vol prévu avec le SN8 doit poser un tout nouveau jalon, à un peu plus de 18 kilomètres d’altitude. S’il réussit, SpaceX aura franchi un très grand pas.

On ne sait pas à quelle date le SN8 sera mis à l’épreuve. Ce seuil des 20 km est évoqué depuis des mois (il en était question dès juillet 2020 par exemple, lors d’un premier bond de Starship à 20 m d’altitude), mais n’a pas pu être exécuté jusqu’à présent — aussi parce que la crise du coronavirus qui s’est déclenchée en début d’année s’est propagée partout et n’est toujours pas résolue.

D’autant que doivent se poursuivre des essais au sujet du SN7.1, le successeur du SN7, qui consistent essentiellement à faire des tests de résistance à la pression pour le réservoir, jusqu’à ses limites structurelles. Le SN7 avait été détruit fin juin 2020. Le SN7.1 dispose d’un réservoir beaucoup plus grand. Le test reste à effectuer. Là encore, les essais sont censés aller jusqu’à la destruction de l’appareil.

Il est toutefois prévu que l’essai du SN8 survienne avant la fin de l’année 2020. Il aura alors accompli près d’un cinquième de la distance qui le sépare de l’espace. On considère par convention que l’environnement extra-atmosphérique démarre à 100 km d’altitude (la démarcation s’appelle la ligne de Kármán). Cela dit, pour des raisons historiques, les USA optent pour un seuil différent, à 80 km d’altitude.

