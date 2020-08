Les USA s'apprêtent à mettre un nouveau satellite-espion en orbite. Une fusée Delta IV conçue par la société américaine United Launch Alliance sera utilisée.

Le National Reconnaissance Office (NRO) aura bientôt un nouveau satellite-espion à sa disposition. La coentreprise américaine entre Boeing et Lockheed Martin, United Launch Alliance (ULA), prépare la mise en orbite d’un nouvel engin de reconnaissance, mais dont les spécificités (reconnaissance optique, électromagnétique ou radar, ou pour assurer des télécommunications secrètes) n’ont pas été précisées.

La mission est symbolisée par un emblème montrant cinq loups, chacun représentant un pays membre de l’alliance Five Eyes (USA, Royaume-Uni, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie). « Le hurlement du loup représente sa capacité à avertir la meute et d’être ainsi le premier point de détection contre les menaces », commente le NRO. Le satellite sera ce cri qui permettra d’alerter les cinq alliés.

« Le satellite soutient la mission globale de sécurité nationale du NRO, qui consiste à fournir des données de renseignement aux principaux décideurs politiques des États-Unis, à la communauté du renseignement et au ministère de la Défense », ajoute le NRO. Mais rien n’est indiqué quant aux capacités, même générales, du satellite. Tout est couvert ici par le secret défense.

Pour le transport de la charge utile, ULA mobilise sa fusée Delta IV, dans une configuration « lourde » : la Delta IV Heavy. Signe que le satellite est particulièrement volumineux ou est-ce une diversion pour brouiller les pistes ? Toujours est-il que sa capacité de transport en orbite terrestre basse — qui est privilégiée pour l’insertion de satellites-espions, afin de bien voir ce qui se passe à la surface de la Terre — est de 23 à 28 tonnes.

Le lancement est planifié le 29 août à 8h04 du matin, heure de Paris. Le tir est planifié initialement pour le 28 août, mais des vérifications complémentaires étaient requises, entrainant un report du décollage de plusieurs heures. La fusée Delta IV décollera de la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride. Les conditions météorologiques sont favorables à 80 %.

The launch will take place from Space Launch Complex-37 at Cape Canaveral Air Force Station. The forecast shows an 80 percent chance of favorable weather conditions for launch. The launch time is 2:04 a.m. EDT. https://t.co/TJyXWrf5uJ

