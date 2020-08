Une fusée américaine embarquant un satellite-espion a été clouée au sol à 3 secondes de la fin du décompte, à cause d'une anomalie détectée sur la partie sol du lanceur. La prochaine tentative n'aura pas lieu avant une semaine.

Si vous vous êtes levés de bonne heure samedi matin 29 août pour suivre le décollage d’une fusée Delta IV, mais que vous n’avez rien vu, c’est normal : le lancement qui devait survenir depuis la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride, n’a pas pu être mené à son terme. En fait, le tir a été interrompu au tout dernier moment, alors qu’il ne restait plus que trois secondes au compteur.

La cause de l’interruption de la séquence de tir dans les ultimes secondes n’a pas encore été clairement identifiée par l’United Launch Alliance (ULA), la coentreprise formée par Boeing et Lockheed Martin pour proposer un service de mise en orbite de satellites. Selon Tory Bruno, président et directeur général de l’ULA, un système automatique a déclenché l’arrêt, pendant la séquence d’allumage, après une anomalie détectée au sol.

The bird is in good shape. This was an automatic abort during the ignition sequence. Cause appears to have been in the ground system. System functioned as intended to protect the vehicle and payload.

— Tory Bruno (@torybruno) August 29, 2020