Le site Amazing Paper Airplanes propose gratuitement des tutos de pliage d'avions en papier beaucoup plus chiadés que ceux qu'on a l'habitude de voir d'ordinaire. Certains sont même inspirés d'avions de la Seconde Guerre mondiale.

Un P-51 Mustang Fighter, un F-117 Nighthawk ou un Delta Wing Jet : pour plier de beaux avions en papier inspirés d’engins réels, vous n’avez désormais plus d’excuse. Le site Amazing Paper Airplanes porte bien son nom : il donne des conseils pour réaliser les plus beaux pliages d’avions en papier, tout en restant simple et accessible.

Le site en anglais permet non seulement de suivre les instructions de pliage, mais aussi de télécharger les plans imprimés sur des feuilles A4.

Pour un P-51 Mustang Fighter, par exemple, une page est entièrement dédiée à l’avion en papier, ainsi qu’une autre pour télécharger le patron du pliage.

Des petites fiches sur chaque avion

Tout est réalisé par Kyong Hwa Lee, un homme passionné d’harmonica qui s’est spécialisé dans la réalisation de ces pliages au point d’en sortir un livre en 2016, intitulé Amazing Paper Airplanes : The Craft and Science of Flight. Lee est présenté comme le créateur et « webmaster » de ce site au look très vintage — et en même temps, très facile d’utilisation. Une déclinaison en version calendrier a même été commercialisée : chaque jour, vous pouvez plier un nouveau petit avion en papier en suivant les consignes indiquées.

Pour chaque avion, Kyong Hwa Lee ne propose pas uniquement des instructions de pliage sur le site officiel Amazing Paper Airplanes ; il y a aussi des pages descriptives des véritables engins dont il s’inspire. Pour le QF-106 Delta Dart, par exemple, on trouve un petit paragraphe de présentation ainsi qu’une vidéo de l’avion en plein vol.

Mention bonus au Helios Flying Wing, un prototype d’aile volante à énergie solaire développé par la Nasa, qui est assez drôle à réaliser en version papier, puisqu’il ne s’agit rien de plus que d’une feuille rectangulaire… pliée en quatre. Pour le coup, on doute un peu du résultat, mais si vous êtes parvenus à le faire voler, n’hésitez pas à frimer en commentaires !

