SpaceX va mettre en orbite un satellite GPS de nouvelle génération. Un lancement à suivre en direct le 30 juin.

SpaceX a été missionné pour mettre en orbite un nouveau satellite qui viendra rejoindre la constellation GPS déjà en place autour de la Terre. Plus exactement, il s’agit d’un satellite GPS de nouvelle génération, appelée bloc III (le nom de code du satellite étant GPS III SV03). Il s’agira du troisième engin de cette gamme à aller dans l’espace, après les tirs réussis aux mois de décembre 2018 et d’août 2019.

Le GPS, célèbre système de positionnement par satellite mis en place par les États-Unis à partir des années 70, fait l’objet d’un renouvellement régulier, à la fois pour remplacer les engins hors d’usage et pour disposer d’engins plus performants. C’est avec le GPS qu’un civil peut se géolocaliser sur une carte ou établir un itinéraire en voiture. Mais il sert aussi à des applications militaires, comme un tir de missile.

Ces dernières années, la mise en orbite des satellites GPS était confiée à United Launch Alliance (ULA), une coentreprise entre Boeing et Lockheed Martin, comme tout ce qui avait trait à la défense. Cependant, ce marché a fini pour lui être ouvert. En 2017, SpaceX s’est occupé d’un satellite de reconnaissance et en 2018 c’est lui qui s’est chargé du premier satellite GPS III (le deuxième ayant été pris en charge par ULA).

Initialement, cette mission aurait dû être bouclée le 29 avril, mais une suspension du programme a été observée au moment où les États-Unis commençaient à être plus durement touchés par la vague épidémique. Si celle-ci n’a pas disparu, bien au contraire, les activités spatiales aux USA ont été adaptées aux exigences sanitaires pour éviter toute contamination. Les opérations ont pu donc reprendre.

Il y a actuellement 31 satellites GPS opérationnels en orbite.

SpaceX a annoncé le 5 juin avoir procédé à la mise à feu statique de son lanceur pour s’assurer que tout fonctionne bien. L’entreprise a ajouté viser un tir le 30 juin, depuis la base de lancement de Cap Canaveral. Le tir surviendra à 15h55, heure locale, selon l’armée américaine. En France métropolitaine, il sera 21h55. Une incertitude demeure sur la météo pour le jour J, selon les dernières projections.

Static fire test complete – targeting Tuesday, June 30 for Falcon 9 launch of GPS III Space Vehicle 03 from Space Launch Complex 40 in Florida

— SpaceX (@SpaceX) June 25, 2020