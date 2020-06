Vénus se rapproche de la Lune à l'aube du vendredi 19 juin 2020. Ce bref rapprochement est visible à l'œil nu avant le lever du Soleil.

L’aube du vendredi 19 juin 2020 sera l’occasion d’une belle rencontre entre la brillante Vénus et un fin croissant de Lune. Au cours de la matinée, la planète sera ensuite occultée par le satellite. L’événement étant prévu en plein jour, il ne sera néanmoins pas observable à l’œil nu. La conjonction est cependant bien visible, elle, à l’œil nu avant le lever du Soleil.

Actuellement, Vénus se lève vers 5h30 dans la constellation du Taureau, soit après la Lune dont le lever est lui prévu à 4h37. L’observation des deux objets célestes se fait dans la direction du nord-est, relativement bas sur la voûte céleste.

Avec le lever du Soleil prévu pour 5h48, Vénus cessera d’être visible à l’œil nu à 5h40. Le laps de temps imparti pour observer cette conjonction sans instrument est donc bref : à peine 10 minutes ! Le jour se lève en effet très tôt, à la veille du solstice d’été qui tombe ce samedi 20 juin.

Nous serons alors à 48 heures avant la phase de nouvelle lune, ce qui signifie que la Lune est visible la sous forme d’un croissant très fin (environ 5 % de la face visible de la Lune éclairée). Le reste du disque est observable grâce à la lumière cendrée — la lumière solaire, renvoyée par la Terre, sur la partie sombre de la Lune.

La Lune occulte ensuite Vénus dans la matinée

Au cours de la matinée, la danse céleste entre la Lune et Vénus va néanmoins continuer, même si elle ne sera plus visible à l’œil nu. Comme le mentionne l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) dans sa newsletter, la planète sera occultée par la Lune ce vendredi, en plein jour. Lors de cet événement, la Lune passe exactement entre la Terre et Vénus. Pour un observateur ou une observatrice du ciel (équipé de matériel), cela signifie que la planète disparaît alors derrière la Lune.

Ce phénomène doit avoir lieu entre 9h39 (7h39 UTC) et 10h38 (8h38 UTC), soit pendant une durée de 58 minutes. Seules les personnes possédant un instrument adapté pourront profiter de ce phénomène furtif. Le ciel étant bleu, la Lune fine et Vénus n’étant pas au sommet de sa brillance, il y a aura plusieurs contraintes à cette observation. À cela s’ajoute la présence du Soleil non loin de Vénus et de la Lune, qui oblige à la plus grande prudence lors de l’observation (car regarder l’étoile peut occasionner des lésions oculaires).

Crédit photo de la une : Flickr/CC/Glenn Beltz (photo recadrée)