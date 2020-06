Le rover Curiosity en mission sur Mars a observé le ciel lors d'un crépuscule, le 5 juin dernier. Notre planète et Vénus apparaissent dans ses images, comme deux petits points au milieu d'un air poussiéreux.

Curiosity a pris en photo la Terre et Vénus, qui apparaissent comme deux petits points brillants dans le crépuscule du soir martien. L’image, présentée par la Nasa le 15 juin 2020, a été immortalisée le 5 juin dernier, soit lors du 2 784e sol (le nom du jour sur Mars) de la mission du rover.

75 minutes après le coucher du Soleil, le rover s’est servi de Mastcam (Mast Camera), son instrument capable de capturer des images colorées (de la surface de l’astre ou du paysage, de façon à créer des panoramas) pour obtenir deux clichés. L’un d’eux montre la planète Terre, tandis que l’autre contient Vénus. L’image visible ci-dessous est un assemblage de ces deux vues.

La poussière reflète la lumière du Soleil

Comme l’explique la Nasa, les deux planètes n’apparaissent que comme de simples points, à peine perceptibles. Cela est en partie expliqué par le fait que l’air sur Mars était alors très poussiéreux, selon l’agence spatiale.

Le rover a pris des photographies pour remplir un objectif scientifique : mesurer la luminosité lors du crépuscule martien. En cette période, la plus grande quantité de poussière présente dans l’air sur Mars reflète davantage la lumière émise par le Soleil. « Même des étoiles modérément brillantes n’étaient pas visibles lorsque cette image de Vénus a été prise », commente Mark Lemmon du Space Science Institute de Boulder (Colorado) qui travaille sur l’instrument Mastcam, cité dans le communiqué de la Nasa.

Pour se rendre compte à quel point ce crépuscule est lumineux, on peut penser à un autre cliché pris par Curiosity en janvier 2014. Le rover avait alors observé la Terre et la Lune dans des conditions différentes, alors que le ciel était bien plus sombre et moins poussiéreux.

Depuis son atterrissage sur la planète rouge en 2012, Curiosity a eu plusieurs occasions de nous montrer à quoi ressemble le ciel observé depuis la surface de Mars. Le rover a par exemple immortalisé de superbes éclipses solaires l’an dernier.

Crédit photo de la une : NASA/JPL-Caltech