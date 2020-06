Un binôme entre la Lune et Mars sera observable ce samedi 13 juin 2020. Pour en profiter, il faudra se lever tôt, avant l'apparition du Soleil.

La rougeoyante Mars rencontrera la Lune dans le ciel ce 13 juin 2020. Le quartier de Lune doit passer au sud de la planète, lors d’un rendez-vous matinal. Pour espérer l’observer, il faudra se lever avant le Soleil (et avoir un ciel suffisamment dégagé).

Cette nuit-là, Mars est visible à partir de 3h, dans la constellation du Verseau (en direction de l’Est). On distingue la planète à son éclat rouge-orangé si caractéristique. La Lune, elle sera déjà levée au moment de l’apparition de Mars (elle se lève à 2h37).

Dernier quartier de Lune

Plus le ciel sera sombre, plus les chances de bien voir Mars seront grandes. Avec le lever du Soleil, prévu pour 5h48 ce matin là, la planète rouge ne sera plus distinguable. La Lune, elle, se couche plus tard dans la journée, à 13h40. C’est un quartier de Lune que l’on peut voir, dont la surface est éclairée à 51 % par la lumière du Soleil.

La rencontre a lieu entre les constellations du Verseau et celle des Poissons. La carte suivante montre ce qu’un observateur ou une observatrice du ciel pourrait voir de Paris, à 5h du matin ce samedi.

Le prochain rapprochement notable entre la Lune et une planète est prévu pour la semaine suivante : rendez-vous à l’aube du vendredi 19 juin pour voir Vénus côtoyer le satellite naturel de la Terre dans le ciel.

Crédit photo de la une : Flickr/CC/Bernal Saborio