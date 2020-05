SpaceX entre dans sa dernière ligne droite pour son tout premier vol habité en direction de l'ISS. Les ultimes préparatifs pour la mission Crew Demo 2 se poursuivent et les voyants sont désormais presque tous au vert. Une incertitude demeure au niveau de la météo.

Le grand jour est imminent : le 27 mai, SpaceX fera décoller une fusée Falcon 9 du centre spatial Kennedy. Direction la Station spatiale internationale, qui orbite à près de 400 kilomètres d’altitude. La routine pour une entreprise qui a l’habitude de ravitailler l’ISS depuis 2013, en somme ? Pas tout à fait : cette fois, le lanceur transportera une capsule avec à bord deux astronautes. C’est une première.

Jamais SpaceX n’a en effet convoyé un équipage dans l’espace. Si cette mission est une réussite, l’entreprise fondée il y a moins de vingt ans pourra officiellement commencer à assurer des rotations entre la Terre et la station pour le compte des Américains, mais aussi du monde entier — Canadiens, Japonais ou encore Européens. D’ailleurs, une première équipe est déjà constituée.

Y arrivera-t-elle ? Réponse en milieu de semaine.

Feu vert et ultimes vérifications

En attendant, tous les voyants sont au vert outre-Atlantique. SpaceX a procédé le 23 mai à la mise à feu statique (c’est-à-dire sans décollage) de la fusée qui sera utilisée pour le tir. Cette étape est cruciale et systématiquement observée avant chaque vol, puisque cela permet de vérifier le bon état du lanceur avant le jour J. L’allumage a concerné les neuf moteurs Merlin du premier étage, pendant sept secondes.

La veille, l’agence spatiale américaine a donné son feu vert pour l’envol du 27 mai. Ce « go » de la Nasa survient après une revue minutieuse du niveau de préparation de SpaceX pour cette mission. Celle-ci s’est déroulée sur deux jours et elle a permis de démontrer qu’il n’y avait plus aucun problème significatif encore en suspens, selon Steve Jurczyk, l’administrateur adjoint de la Nasa.

Depuis cette validation de la part de la Nasa, plusieurs étapes importantes se sont succédé.

Outre la mise à feu statique, les astronautes Robert Behnken et Douglas Hurley qui se trouveront à bord de la capsule le 27 mai ont procédé à une répétition générale, avec les deux hommes dans leur combinaison spatiale, leur transport véhiculé jusqu’à la fusée, leur harnachement dans la capsule et les manipulations de pré-lancement sur l’ordinateur de bord, comme si le décollage allait avoir lieu.

Une ultime vérification de l’état de préparation doit survenir ce lundi 25 mai.

Incertitudes sur la météo

Si au sol tout semble désormais d’équerre et satisfaisant, c’est dans le ciel qu’une dernière incertitude demeure : la météo sera-t-elle clémente ? Le centre spatial Kennedy se trouvant le long de la côte de Floride, face à l’Atlantique, il est exposé à des tempêtes tropicales, voire à des cyclones. Or les prévisions de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) évoquent une saison plus agitée que d’ordinaire.

Selon l’escadron de surveillance météorologique de la 45ème escadre de la Space Force, les conditions météorologiques sont favorables à 40 %, selon un bilan réalisé le 23 mai. « Les principales préoccupations météorologiques pour le lancement sont le vol à travers les précipitations et les nuages épais », annonce la Nasa. Des cumulus et des altostratus sont prévus, entre 900 m et 5 km d’altitude. Elle ajoute que « le jour du lancement, on s’attend à ce que le ciel reste nuageux et à ce que des averses de pluie et des orages isolés se produisent tout au long de la journée ».

Crédit photo de la une : SpaceX