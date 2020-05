Cette vidéo restaurée en 4K montre Benjamin, le dernier tigre de Tasmanie répertorié. L'espèce est éteinte.

Ce sont de rares, précieuses et touchantes images que viennent de révéler les Archives nationales du film et du son d’Australie (NFSA) le 19 mai. Dans cette vidéo de 21 secondes, en noir et blanc, datée de 1935, mais restaurée en 4K, on peut observer un Thylacine dans sa cage. Cette espèce, plus connue sous l’appellation « tigre de Tasmanie » et parfois « loup marsupial », est éteinte depuis 1936.

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.

Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline #TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFck pic.twitter.com/FSRYXCTTMy

