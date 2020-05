À l'aide d'une animation de quelques minutes, un planétologue montre à quel point la vitesse de la lumière peut sembler lente. Il a représenté le trajet d'impulsions lumineuses émises depuis la Terre, en direction de Mars.

Environ 300 000 kilomètres par seconde : difficile de se représenter la vitesse de la lumière dans le vide (dont la valeur exacte est 299 792 458 mètres par seconde). Une nouvelle animation du planétologue James O’Donoghue de la Jaxa (l’agence spatiale japonaise), aide à se rendre compte de la distance parcourue par la lumière entre la Terre et Mars.

Publiée sur Twitter le 19 mai 2020, cette brève vidéo est aussi accessible dans une version un peu plus longue, sur YouTube. L’idée du scientifique est de montrer le trajet parcouru par des impulsions lumineuses, émises depuis notre planète en direction de la Lune puis de la planète rouge.

Earth to Moon & Mars at the speed of light

Light pulses emitted every 3.336 seconds so they're separated by 1 million km. Twitter video is limited to 2min 20sec so I WARP at 1 min in. Just think, our nearest star Alpha Centauri is a further 4.22 YEARS further away at this speed ! pic.twitter.com/ydYEy2IKls

