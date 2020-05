Le 16 mai aura lieu le décollage d'une fusée Atlas V. À son bord, le très secret vaisseau spatial X-37B qui s'est fait remarquer pour son endurance exceptionnelle en orbite.

Quelle est la mission ?

Le très intrigant engin spatial X-37B s’apprête à reprendre du service. Le prototype de navette spatiale sans pilote décollera des États-Unis pour retourner en orbite et devrait là encore y rester pendant un moment. En effet, ce n’est pas la première fois que le X-37B va dans l’espace et à chaque fois il y reste très longtemps. À sa dernière mission, achevée en octobre 2019, il a bouclé un vol continu de 780 jours.

Initialement développé par la Nasa, repris par l’agence de recherche militaire américaine (Darpa) puis transféré à l’U.S. Air Force, le projet est ceint d’un épais mystère sur sa raison d’être. Le Pentagone se montre évasif, décrivant le X-37B comme un « programme d’essai expérimental visant à démontrer les technologies d’une plateforme d’essai spatiale sans pilote, fiable et réutilisable ».

Le secret qui entoure le X-37B et l’implication de l’armée suggèrent évidemment que le X-37B a une dimension militaire — d’autant plus que Washington a mis en place depuis 2019 un commandement dédié aux opérations spatiales (U.S. Space Force) — en plus de servir d’éventuel banc d’essai pour expérimenter des matériaux, l’endurance de l’engin ou encore son système de propulsion.

Plusieurs hypothèses d’emploi à vocations militaires circulent à son sujet : déploiement de mini-satellites espions à basse altitude, écoute électromagnétique, reconnaissance à des fins de renseignement, capacité anti-satellites, test de capteurs… En tout cas, les missions du X-37B sont de plus en plus longues. Cette sixième opération cherchera sans doute à dépasser le précédent record.

L’engin sera transporté par une fusée Atlas V construite par United Launch Alliance (ULA), une coentreprise entre Lockheed Martin et Boeing. Il s’agira de la 139èe mission d’ULA et la 84ème menée avec un lanceur Atlas V. La version qui sera utilisée bénéficie d’une coiffe plus large pour accueillir le X-37B, qui mesure presque 9 mètres de long pour 4,5 mètres d’envergure. Le poids de l’engin est d’environ 5,5 tonnes.

Date du lancement

C’est le samedi 16 mai 2020 qu’a lieu le décollage, depuis la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride. Il sera alors 8h24 du matin aux États-Unis sur la cote est. Pour la France métropolitaine, compte tenu du décalage horaire, il sera 14h24. La diffusion en direct de l’évènement débutera un peu plus tôt. L’antenne sera prise à 14h05, selon les indications de l’United Launch Alliance.

Comment suivre le lancement en direct

Le tir est diffusé sur la chaîne YouTube de l’United Launch Alliance. La vidéo ci-dessous vous permet de voir directement le décollage.

Crédit photo de la une : Michael Stonecypher