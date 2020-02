Le « Broom Challenge » est devenu viral sur Twitter. Certains affirment qu'il serait possible de faire tenir un balai debout, tout seul, un seul jour par an, à cause d'une position spéciale de la Terre. C'est faux.

Un curieux challenge consistant à faire tenir un balai debout a lieu sur Twitter depuis quelques heures. Le hashtag #BroomChallenge renvoie vers plusieurs tweets dans lesquels des internautes filment ou photographient un balai (voire plusieurs). Nombre de ces publications mentionnent que la Nasa aurait indiqué que le 10 février 2020, serait « le seul jour où la Terre est à un angle parfait » pour que ce phénomène, présenté comme une étrangeté, soit possible.

D’où est parti ce défi surprenant ? Comme le constate CNN, le « Broom Challenge » semble avoir commencé avec un tweet publié le 10 février. Retweetée plus de 45 000 fois, la publication mentionne qu’ « aujourd’hui est le seul jour où un balai peut rester debout tout seul à cause de l’attraction gravitationnelle ». Pourtant, ni le site de la Nasa ni sa page Twitter ne font mention de ce « fait ».

Nous avons aussi récupéré un balai et tenté l’expérience ce 11 février. Il tenait lui aussi debout… et ce n’est pas surprenant.

Faire tenir un balai debout est possible n’importe quel jour de l’année, car ce phénomène n’est pas lié à une certaine attraction gravitationnelle que la Terre aurait à un moment donné. Cela n’a rien à voir avec un jour précis de l’année, comme le jour de l’équinoxe par exemple. La position de la Terre n’a aucun rapport avec cette situation : de toute façon, l’inclinaison de l’axe de la Terre ne change jamais au cours de l’année. C’est son orbite autour du Soleil qui est à l’origine des saisons.

#1 Your Broom will do this any day of the year. It has to do with the shape of the bottom, not the Earth.

#2 The Tilt of the earth is always ~23.5° it never changes during the year. The orbit of the Earth around the sun causes Seasons.

#3 Social media makes us do silly stuff. 😊 pic.twitter.com/dqm04IFwPp

— Brad Panovich (@wxbrad) February 11, 2020