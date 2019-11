Une belle image retravaillée montre à quoi ressemble l'objet de Hoag, une galaxie à anneau presque parfaitement sphérique. Une autre galaxie à anneau s'est même glissée derrière elle.

À quoi ressemble une galaxie à anneau parfaitement ronde ? Une image, publiée par le site Astronomy Picture of the Day (APOD) de la Nasa et de l’université technologique du Michigan (MTU) le 27 novembre 2019, permet d’admirer l’un de ces objets atypiques de l’espace.

Il s’agit de l’objet de Hoag, une galaxie découverte en 1950 par l’astronome américain Arthur Hoag, qui lui a donné son nom. La galaxie, située à 600 millions d’années-lumière de nous, s’étale sur une distance de 100 000 années-lumière. « À l’intérieur, il y a un anneau dominé par des étoiles bleues brillantes, tandis que près du centre se trouve une boule d’étoiles beaucoup plus rouges, qui sont probablement plus anciennes », résume APOD. Entre l’anneau et le centre, se dessine une zone noire, qui semble presque vide.

Cette image de l’objet de Hoag n’est pas nouvelle : elle a été prise par le télescope spatial Hubble en 2012. Cette nouvelle version a été retravaillée à l’aide d’un algorithme pour atténuer le bruit numérique de la photo. Le bruit numérique fait varier la luminosité et les couleurs, ce qui entraîne la dégradation de l’image. Avec cette technique, l’image est plus précise et permet d’admirer de façon plus détaillée cette galaxie atypique. Les modifications apportées aux images prises par les télescopes n’ont pas seulement un objectif esthétique : elles aident les scientifiques à mieux étudier les éléments qui sont photographiés.

Une autre galaxie à anneau s’est cachée dans l’image

Si on regarde bien l’image dans sa globalité, on peut s’apercevoir qu’elle ne contient pas une, mais deux galaxies à anneau. Il faut observer vers le bas à gauche, dans le creux entre le centre et l’anneau de l’objet de Hoag. Imaginez qu’il s’agit d’une horloge et regardez vers 7h : une galaxie à anneau bien plus lointaine est visible.

Comment l’objet de Hoag s’est-il formé ?

Les scientifiques ne savent pas comment cette galaxie à anneau en forme de sphère quasiment parfaite s’est formée. Ils ne savent pas expliquer sa forme si particulière. Comme l’explique APOD, une des hypothèses qui a été retenue est une collision de galaxies qui se serait produite il y a des milliards d’années. On sait, grâce aux observations d’ondes radio, que l’objet de Hoag n’a pas pu avaler une autre galaxie après.

Un autre scénario serait celui d’une interaction avec une autre galaxie, mais pas sous la forme d’une collision. À cette occasion, l’objet de Hoag aurait accumulé de la matière : cela pourrait expliquer cette forme. On connaît aujourd’hui un certain nombre de galaxies à anneau, mais l’objet de Hoag reste atypique, avec son cœur et son anneau si sphériques.