La Lune et Jupiter seront très proches dans le ciel, le soir du jeudi 31 octobre 2019. Si le ciel n'est pas voilé par les nuages, voici quelques conseils pour observer cette rencontre céleste.

Jupiter et notre satellite naturel vont encore se rencontrer dans le ciel ce mois-ci. Après s’être frayée un chemin entre Saturne et Jupiter début octobre, la Lune sera très proche de la plus grosse planète du système solaire le soir du 31 octobre 2019.

Si la météo ne perturbe pas l’observation et que votre horizon est suffisamment dégagé, vous devriez pouvoir observer leur rapprochement. L’événement se produira alors que la Lune est entre la phase de la nouvelle lune (où elle n’est pas visible) et celle du premier quartier. C’est un fin croissant qu’il sera possible d’observer.

Rendez-vous dès 17h40 pour voir Jupiter

Le 31 octobre 2019, le Soleil se couchera à 17h31. La Lune sera déjà levée. Jupiter sera visible à l’œil nu dès 17h40 dans la constellation de l’Ophiuchus (aussi appelée le Serpentaire). La planète se couchera à 19h50, suivie par la Lune à 20h.

Observer ce rapprochement est l’occasion d’apprendre à repérer la fameuse constellation de l’Ophiuchus. La Lune et Saturne se trouveront juste « au pied » du Serpentaire, nommé ainsi car la constellation donne l’impression de voir un individu portant un serpent dans ses bras. Les deux astres seront près du pied gauche de ce personnage imaginaire.

Comme d’habitude, l’observation sera facilitée si vous optez pour un lieu avec le moins de pollution lumineuse possible. Un coup d’œil à la météo est également conseillé, pour s’assurer que le ciel ne sera pas nuageux.

Vous savez désormais comment profiter du rapprochement entre la Lune et Jupiter ce jeudi soir. Bonne observation du ciel !