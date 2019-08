Le 4 août 2019, le Soleil se couchera sous l'Arc de Triomphe. Si vous voulez photographier l'événement, encore faut-il savoir où se placer et quand appuyer sur l'objectif.

Si vous êtes à Paris le 4 août prochain, faites donc un tour sur les Champs-Élysées à la fin de la journée. Ce soir-là, le Soleil se couchera sous l’Arc de Triomphe et passera dans son arche. L’événement offrira l’occasion de prendre une belle photo souvenir. Voici quelques conseils pour savoir d’où observer le spectacle et, en fonction du lieu, à quel moment il faudra appuyer sur l’objectif pour ne pas manquer le passage du Soleil. Vous pouvez aussi tenter de prendre une photo le 3 ou le 5 août.

Depuis le rond-point des Champs-Élysées

Le meilleur emplacement pour photographier ce coucher de Soleil est sans aucun doute le rond-point des Champs-Élysées. Depuis cet endroit, le diamètre de l’arche est quasiment identique au diamètre solaire. « C’est donc la position idéale pour photographier le Soleil sous l’arche », indique l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Voici les heures auxquelles vous pouvez prendre une photo depuis cet endroit. À chaque fois, vous avez une vingtaine de secondes pour immortaliser le coucher du Soleil. Ces horaires sont valables pour une personne se trouvant sur le rond-point, au centre de l’avenue. Si vous êtes plus à gauche, il faudra prendre la photo un peu plus tôt. Si vous êtes plus à droite, il faudra prendre la photo légèrement plus tard. L’IMCCE parle d’un décalage de « quelques dizaines de secondes ».

Le 3 août, le centre du Soleil passera par l’axe de l’arche à 21 heures, 14 minutes et 17 secondes.

Le 4 août, le même phénomène aura lieu à 21 heures, 15 minutes et 4 secondes.

Le centre du Soleil se couche à 21h18 le 3 août et à 21h16 le 4 août.

Depuis la place de la Concorde

Sinon, vous pouvez prendre la photo depuis la place de la Concorde. À cet endroit, le diamètre du Soleil est plus élevé que celui de l’arche : vous ne le verrez donc pas en entier. La meilleure date pour photographier l’événement depuis cet endroit sera le 4 août (le lendemain, le centre du Soleil est plus proche de l’horizon).

À nouveau, vous avez une vingtaine de secondes pour prendre la photo. Les horaires suivants sont valables pour une personne se trouvant au pied de l’obélisque sur la place de la Concorde dans l’axe de l’Arc de Triomphe. Si vous êtes plus à gauche, il faudra prendre la photo plus tôt. Si vous êtes plus à droite, il faudra prendre la photo plus tard.

Le 4 août, le centre du Soleil passe par l’axe de l’arche à 21 heures, 15 minutes et 3 secondes.

Le 5 août, ce sera à 21 heures, 15 minutes et 50 secondes.

Le centre du Soleil se couche à 21h18 le 4 août et à 21h17 le 5 août.

Sur les Champs-Élysées (à vos risques et périls)

Une dernière option peut être de prendre en photo l’événement depuis l’avenue, au beau milieu des véhicules — ce n’est donc pas sans risque. Cela n’empêche généralement pas des spectateurs de se rassembler au milieu de la route, jusqu’en haut des Champs-Élysées, pour assister à ces couchers de Soleil qui ont lieu 2 fois par an.

Quoiqu’il en soit, n’oubliez pas un principe élémentaire : ne regardez pas directement le Soleil tant qu’il est éblouissant. Cela signifie qu’il est encore trop haut. Vous risqueriez d’abîmer vos yeux ou votre appareil photo s’il s’agit d’un reflex.