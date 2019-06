L'ISS va avoir son propre jouet Lego. Une création, soumise au projet Lego Ideas, a été plébiscitée par de nombreux joueurs. Le jouet devrait donc être commercialisé.

Avec ses bactéries et ses surprises, la Station Spatiale internationale vous fascine ? Le plus gros objet artificiel placé en orbite autour de la Terre va être décliné dans une version miniature par Lego. Un joueur a proposé sa création à l’effigie de l’ISS au projet Lego Ideas. Space.com a rapporté le 4 juin 2019 que le jouet avait emporté l’adhésion de plus de 10 000 fans et qu’il sera donc mis en vente.

Le jouet est composé de 843 briques différentes : 656 permettent de construire la station, 51 sont pour la navette et 136 servent de socle. Ses dimensions ont été choisies pour correspondre à celles de la navette inclue dans une boîte représentant 4 femmes scientifiques de la Nasa.

Des modules séparables

Tout comme la véritable station, celle-ci est construite en modules qu’il est possible de séparer les uns des autres. Le créateur de cette petite station a aussi laissé de la place pour pouvoir ajouter de futurs modules. Pour l’instant, l’ISS est accompagnée de 2 vaisseaux Soyouz, 2 vaisseaux Progress et du module BEAM. Le vaisseau Dragon de SpaceX pourrait faire partie d’une possible extension.

Les vaisseaux peuvent être amarrés et détachés de la station. Les panneaux solaires et ses radiateurs peuvent également être bougés dans différentes directions. La Station Spatiale internationale peut aussi être ôtée de son support.

L’ISS n’est pas le seul engin spatial à devenir un Lego. Pour célébrer le 50è anniversaire de la mission Apollo 11, la marque a reproduit le module lunaire qui s’est posé sur la Lune. Le jouet rend ainsi hommage à la mission lors de laquelle l’être humain a foulé pour la première fois le sol lunaire.

