Dans une vidéo, SpaceX montre un essai de récupération de coiffe de fusée qui a failli réussir.

SpaceX ne cherche pas seulement à récupérer le premier étage de sa fusée Falcon 9. L’entreprise essaie aussi de remettre la main sur la coiffe de son lanceur. Cela fait plus d’un an maintenant que des tentatives ont lieu en pleine mer sans pour autant être tout à fait concluantes. Mais une récente vidéo partagée par le compte Twitter du groupe montre qu’il ne manque plus grand chose pour y arriver.

Mercredi 30 janvier, SpaceX a publié la séquence finale du retour de l’une des deux parties de la coiffe d’un Falcon 9. On assiste au déploiement du parachute destiné à ralentir et stabiliser sa descente ainsi qu’aux manœuvres du navire baptisé Mr. Steven pour tenter d’intercepter la structure. Pour cela, le bateau est équipé d’un vaste filet tendu par quatre bras d’acier à chaque coin.

One of Mr. Steven’s final West Coast fairing recovery tests before shipping out for the East Coast. Wait for it… pic.twitter.com/A7q37Gpllu

— SpaceX (@SpaceX) January 30, 2019