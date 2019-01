La Chine déclare avoir réussi à faire pousser du coton sur la Lune. Malheureusement, le froid est passé par là.

Est-il possible de faire germer une graine ailleurs que sur la Terre ? Oui, si toutefois les conditions environnementales sont favorables. C’est ce que vient de constater la Chine — et à travers elle, le monde entier — avec la mission Chang’e 4, puisque celle-ci a mené dès son arrivée sur la face cachée de la Lune une expérience scientifique spectaculaire : faire pousser des végétaux.

Dans un caisson spécial, à l’abri des radiations extérieures et des variations extrêmes de température, les scientifiques avaient placé du coton, du colza, de la levure, de la pomme de terre et une arabette, à l’état de graines, pour observer leur évolution sur la Lune. Une température constante de 25°C avait été fixée à l’intérieur et les besoins en eau, en lumière et en nutriments étaient assurés.

Le compartiment contenait même des œufs de mouches, afin de recréer sur la Lune une mini biosphère. Ce cercle de la vie devait ainsi permettre que chacun puisse se nourrir de l’autre. Voilà en tout cas pour la théorie. En pratique, les choses n’ont pas forcément tourné comme l’espéraient les scientifiques chinois, au grand dam des 28 universités qui ont contribué à la mise en place de ce projet.

En effet, l’expérience de botanique a pris fin ces jours-ci, après plus d’une dizaine de jours d’observation. La raison ? Le contenu du caisson a été soumis à des températures très basses, inférieures à -50°C, et a gelé. Tout est désormais mort à l’intérieur, à en croire la presse chinoise, et la décomposition débutera dès qu’il fera jour dans le cratère Von Kármán, là où se trouve l’atterrisseur.

Pourtant, l’expérience avait bien démarré. Selon l’agence de presse étatique chinoise Xinhua, le plant a bien émergé de la terre. Ce faisant, la Chine est devenue le premier pays au monde à faire pousser quelque chose sur un autre corps céleste que la Terre. Attention toutefois : les clichés qui circulent actuellement sur le net ne montrent manifestement pas le vrai plant sur la Lune, mais celui utilisé pour l’expérience témoin sur Terre.

To those sharing the photo of a big green sprout and saying it's from the Chang'e-4 experiment on the Moon : no, that photo is from the Earth control. Andrew Jones has the details. Seeds *did* sprout on the Moon, cool ! But not huge, & they're dead now. https://t.co/y3WEBBwdUc

— Emily Lakdawalla (@elakdawalla) January 16, 2019