À quoi ressemble la face cachée de la Lune ?

Voilà une semaine que la mission Chang’e 4 s’est posée sur la face cachée de la Lune, offrant à la Chine le privilège d’être le premier pays à réaliser cette prouesse. Depuis, l’atterrisseur a libéré l’astromobile qui se trouvait en son sein et celui-ci — Lapin de Jade 2 — a commencé à explorer les environs. Plusieurs clichés ont été partagés par l’Administration spatiale nationale chinoise.

Vendredi 11 janvier, cette même agence a publié une nouvelle série de photographies, via Xinhua, l’agence de presse du Parti communiste chinois. Parmi elles se trouve la première photo panoramique à 360° prise sur la face cachée de la Lune — Pékin va dans les jours et les semaines à venir multiplier les « premières », aucun pays ne s’étant rendu sur ce côté-là du satellite terrestre.

Expériences scientifiques

Chang’e 4 ne vise pas uniquement à immortaliser la face cachée de la Lune. Il y a d’autres raisons qui motivent Pékin à investir massivement dans le secteur spatial. Il y a bien sûr une évidente dimension de fierté nationale, qui a été flattée par ce succès d’ingénierie et qui permet de montrer concrètement au reste du monde où en sont les capacités spatiales du pays.

Parmi elles figure la recherche scientifique. Plusieurs instruments ont été ajoutés à Chang’e 4 afin de collecter plus de données sur le satellite naturel. On trouve ainsi un des spectromètres, des caméras, un radar, un dosimètre, un analyseur atomique et même une caisse de graines de pommes de terre et de végétaux pour observer leur comportement sur la Lune, en matière de respiration et de photosynthèse.

Ces différents équipements sont répartis entre l’atterrisseur, l’astromobile et le satellite de télécommunications placé en orbite, qui sert à relayer les transmissions entre la Terre et Chang’e 4. Il faudra toutefois patienter avant que toutes les expériences puissent débuter et que leurs résultats soient récupérés puis transmises sur Terre pour analyse. D’ici là, nul doute que l’on aura droit à bien d’autres photos.

