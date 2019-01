Elon Musk a dévoilé une nouvelle image de Starship, la prochaine fusée de SpaceX. Même si cet aperçu n'est pas complet, il montre à quoi pourrait ressembler le futur engin spatial.

Starship, auparavant surnommé « Big Fucking Rocket », en est aux premiers stades de son développement chez SpaceX. Le 5 janvier 2019, Elon Musk a publié dans un tweet un aperçu de l’engin spatial, qui devra un jour remplacer, avec Super Heavy, le Falcon 9 et le Falcon Heavy.

« Le véhicule test du Starship en cours d’assemblage ressemblera à cette image une fois terminé. Les Starships opérationnels auront évidemment des fenêtres, etc. », a précisé le PDG de SpaceX.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR

— Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2019