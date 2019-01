Déployé sur la face cachée de la Lune, le rover chinois Yutu-2 a commencé à parcourir les environs. Et prend de jolies photos.

L’évènement a eu lieu au début du mois de janvier 2019. Pour la première fois de l’histoire, un pays a réussi à alunir sur la face cachée de la Lune. L’exploit a été accompli par la Chine, qui avait jusqu’à présent accompli la prouesse de se poser sur le côté visible du satellite. Deux engins composent la mission appelée Chang’e 4 : le premier est un atterrisseur, tandis que le second est un astromobile.

Contrairement à l’atterrisseur, qui ne bougera plus de son emplacement maintenant qu’il est installé sur la Lune, l’astromobile est capable de se mouvoir. Six roues lui permettent en effet de progresser sur le sol lunaire, l’énergie pour les actionner étant fournie par les panneaux solaires. Et justement le rover, dont la masse atteint 140 kg, a commencé à explorer les environs.

This is a full shot of the "Yutu-2" lunar rover of #China 's Chang'e-4 probe, as captured by the #ChangE4 probe itself after its successful landing on the far side of the moon pic.twitter.com/JRTwZo4PaA

