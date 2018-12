La caféine, que contiennent entre autres le café, le thé ou le Coca Cola, peut être dangereuse voire mortelle lorsqu'elle est prise dans d'importantes quantités. Voici où se situe cette limite.

Le point commun entre le café, le thé et le Coca Cola ? Ces trois boissons contiennent de la caféine. Cette molécule a pour effet de nous donner un petit coup de fouet, mais à forte dose, elle peut devenir dangereuse, voire mortelle. La bonne nouvelle, c’est qu’un site vous indique combien vous pouvez en boire pour éviter de risquer votre vie.

2,8 tasses de café par jour

Sur caffeineinformer.com, il suffit de sélectionner la ou les boissons que vous consommez le plus chaque jour, et d’entrer votre poids (attention à bien sélectionner l’onglet kilos, et non pounds). S’affichent alors deux chiffres. Le premier est la limite conseillée à ne pas dépasser, le second la dose létale.

Ici, on apprend donc qu’une personne de 75 kilos et de plus de 18 ans ne devrait pas dépasser est de 2,8 tasses de 230 millilitres environ chacune. L’individu pourra mourir à cause d’un excès de caféine au bout de 69 tasses similaires.

Oui, il y a de la caféine dans le thé

Si vous êtes plutôt team thé, vous ignoriez peut-être que cette boisson contient elle aussi de la caféine (que l’on appelle parfois théine). Le thé noir est celui qui en contient le plus, et quelques variétés, comme le rooibos, que l’on surnomme parfois thé rouge, n’en contiennent en revanche pas.

Pour un thé vert, toujours à 75 kilos, on évitera de dépasser les 18 tasses. 451 tasses de thé vert pourront vous être fatales.

Ces doses sont bien sûr à prendre avec des pincettes, puisqu’il s’agit d’estimations, qui ne prennent pas en compte les spécificités de chacun. Suivant votre historique familial ou médical, ces doses peuvent varier de manière considérable.

Par ailleurs, puisque l’on peut mourir d’une trop grosse ingestion d’eau en un laps de temps limité (même si cela reste extrêmement rare), il est déconseillé de boire 18 tasses de thé, théine ou pas théine. Même chose pour le Coca Cola, qui reste quoi qu’il en soit très sucré, et donc, pas terrible pour la santé.