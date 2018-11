Le 11 novembre, d'étranges ondes sismiques ont été enregistrées près de Madagascar. Elles pourraient être liées à la présence d'une activité volcanique près de Mayotte.

Il était 9 heures 30 (TU) le 11 novembre 2018 lorsque plusieurs pays ont enregistré d’étranges ondes sismiques. L’événement semble avoir commencé à 24 kilomètres des rives de Madagascar, puis a aussi été repéré en Zambie, au Kenya, en Ethiopie, au Chili, en Nouvelle Zélande, au Canada et jusqu’à Hawaii.

Pourtant, personne ne semble avoir ressenti la moindre secousse. Sur Twitter, le compte @matarikipax a attiré l’attention sur l’activité sismique enregistrée par l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS) le jour même.

This is a most odd and unusual seismic signal.

