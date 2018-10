Le travail du physicien Gérard Mourou sur les impulsions optiques lui vaut un prix Nobel. Le 2 octobre, le chercheur français a obtenu la prestigieuse récompense avec deux autres lauréats, l'Américain Arthur Ashkin et la Canadienne Donna Strickland.

Un Français figure parmi les lauréats du prix Nobel de physique 2018. L’Académie royale des sciences de Suède a annoncé que la prestigieuse récompense est attribuée aux physiciens Arthur Ashkin, Gérard Mourou et Donna Strickland. Comme l’explique l’institution dans un tweet le 2 octobre 2018, le prix est « divisé » en trois parts inégales. La première moitié revient à l’Américain Arthur Ashkin, tandis que les deux autres lauréats récupèrent chacun un quart du prix Nobel.

Avec la Canadienne Donna Strickland, Gérard Mourou est récompensé pour sa « méthode qui permet de générer des impulsions optiques de forte intensité et ultra-courtes », précise l’Académie royale des sciences de Suède.

Nobel Laureates Gérard Mourou and Donna Strickland have been awarded the #NobelPrize in Physics “for their method of generating high-intensity, ultra-short optical pulses.”

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2018