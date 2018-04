Le décollage de la mission CRS-14 surviendra lundi 2 avril à 22h30. Un lancement à suivre en direct.

Quelle mission Quelle est la mission ?

Il s’agit ici de procéder au ravitaillement de la Station spatiale internationale. Pour cela et dans le cadre d’un contrat avec la Nasa, l’entreprise SpaceX va faire décoller un lanceur Falcon 9 avec à son bord le cargo spatial Dragon. Il s’agit de la 14ème mission CRS (« Commercial Resupply Services ») conduite par le constructeur aéronautique pour le compte de l’agence spatiale américaine.

« Le cargo Dragon se séparera du deuxième étage du Falcon 9 environ 10 minutes après le décollage et s’attachera à la station spatiale le mercredi 4 avril. Le Falcon 9 et le Dragon de la mission CRS-14 ont chacun fait leurs preuves lors de précédents vols. Le premier étage du Falcon 9 a précédemment servi pour la mission CRS-12 en août 2017 et le cargo a été mobilisé pour la mission CRS-8 en avril 2016 », détaille SpaceX.

Le cargo ne transporte pas d’équipage (cette mission est confiée aux Russes) mais des vivres, des pièces d’équipement, du matériel scientifique et des affaires pour assurer le bon déroulement de toutes les opérations prévues ou pouvant être requises à bord de l’ISS. Il est à noter que SpaceX ne tentera pas de récupérer le premier étage du Falcon 9 après cette mission.

Heure du lancement Quand le décollage a lieu ?

Pour suivre en direct le décollage de la mission CRS-14, il faudra se connecter un peu avant 22h30, heure de Paris. C’est en effet à ce moment-là, lundi 2 avril, que la fenêtre de tir sera ouverte. Le lanceur décollera depuis le complexe de lancement 40, situé sur la base de Cap Canaveral, en Floride.

Si un report survient pour une raison ou pour une autre, SpaceX a un créneau de secours le mardi 3 avril à 22h08.

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera normalement retransmis directement sur le site officiel de SpaceX mais aussi sur sa chaîne YouTube.