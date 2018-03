Le décollage de la mission Iridium Next 41-50 surviendra le jeudi 29 mars. Un lancement à suivre en direct.

Quelle mission Quelle est la mission ?

Le but de cette mission, nommée Iridium Next 41-50, est, comme son nom le laisse entendre, de mettre en orbite pas moins de dix satellites de télécommunications. Il s’agit plus précisément d’une grappe de satellites de nouvelle génération — d’où le nom de Next — et dont le poids et les dimensions par engin sont relativement contenus, ce qui permet d’en emporter un grand nombre lors d’un vol.

C’est SpaceX qui a remporté le contrat. L’entreprise américaine opérera un lanceur Falcon 9, dont le premier étage a déjà servi lors d’un précédent vol. La réutilisation du matériel qui a déjà été éprouvé auparavant est l’une des marques de fabrique de la société, qui cherche à vendre des missions à bas coût, en trouvant des marges d’économie. La grappe sera placée sur une orbite polaire, à une altitude de 626 km.

Il s’agit du cinquième lancement Iridium Next. Avec ce réseau, il s’agit de proposer une capacité de bande passante plus importante et des débits plus élevés, mais aussi offrir des moyens additionnels pour suivre en temps réel les avions en vol afin de ne plus assister à un incident comme le vol MH370, qui a disparu quelque part au-dessus de l’océan et dont la zone de crash n’a jamais été déterminée.

Heure du lancement Quand le décollage a lieu ?

Le lancement est prévu pour le jeudi 29 mars, depuis la Californie, plus précisément à partir de la base militaire américaine de Vanderberg, qui est administrée par l’armée de l’air. La fenêtre de tir pour le décollage s’ouvre à partir de 07h19, selon le fuseau horaire local. L’évènement pourra donc être suivi en France métropolitaine à partir de 16h19.

Une mise à feu statique du lanceur Falcon 9 a eu lieu le 25 mars pour s’assurer que tout est en ordre. L’opération s’est bien déroulée.

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting March 29 launch of Iridium-5 from Vandenberg Air Force Base in California. — SpaceX (@SpaceX) March 25, 2018

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera normalement retransmis directement sur le site officiel de SpaceX mais aussi sur sa chaîne YouTube. Nous ajouterons la vidéo du lancement lorsqu’elle sera disponible.