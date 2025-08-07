Lecture Zen Résumer l'article

Pour étudier le comportement des populations de crabes, des scientifiques ont mis au point un « robot-espion ». Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Il s’appelle Wavy Dave, et c’est un petit robot en forme de crabe, qui fait penser à un mélange entre un jouet pour enfant et un ustensile de cuisine. Mais Wavy Dave est bien plus que ça : il s’agit d’un robot biomimétique censé pouvoir imiter le comportement des crabes pour mieux les approcher et les étudier.

Son utilisation fait l’objet d’une étude parue dans la revue Proceedings of the Royal Society le 6 août 2025, puisque des chercheurs ont voulu le placer en situation et voir comment il influençait le comportement du groupe, surtout dans une logique de séduction.

Dave et sa grosse pince

Les auteurs écrivent : « Notre but était de mimer le comportement d’un rival au sein d’une population de crabes violonistes sauvages, et de savoir si les autres mâles allaient répondre en s’adaptant à ce comportement. »

Pour se faire, Wavy Dave a fait ce que tout bon crabe violoniste mâle fait lorsqu’il veut attirer l’attention d’une femelle : il a agité sa grosse pince. En effet, le crabe violoniste, ou Afruca tangeri, doit son surnom à son énorme pince, complètement disproportionnée par rapport au reste de son corps, qu’il agite pour attirer les femelles.

Ce geste qui, d’un point de vue humain, ressemble à un inoffensif « coucou », est lourd de sens chez cette espèce, puisqu’une pince bien agitée signifie que le mâle pourra féconder les œufs de la femelle. Grosse pression, donc.

Wavy Dave a voulu se faire passer pour un mâle concurrent, afin de voir comment les autres allaient réagir. Sa pince était programmée pour se déplacer comme celle d’un vrai crabe, et les scientifiques la contrôlaient à distance via Bluetooth. La théorie était que les autres mâles allaient se mettre à l’imiter. Seulement, les femelles ont trouvé à ce robot un air bizarre. Certainement une sorte d’uncanny valley des crabes. Et les autres s’en sont pris à lui. Au final, le pauvre Wavy Dave s’en sort avec sa pince cassée et l’expérience stoppée prématurément.

Des crabes attirés par la compétition

Malgré tout, les scientifiques ont réussi à récolter quelques précieuses données sur le comportement des crabes, dont on ne savait pas exactement comment ils allaient réagir. Avant la malheureuse bagarre, Wavy Dave a tout de même pu montrer sa pince à la cantonade.

De précédents travaux montraient que les femelles étaient attirées en particulier par les mâles qui possédaient la plus grosse pince, et qui l’agitaient la plus vite. Et en présence de Wavy Dave, les autres crabes avaient tendance à bouger la leur plus longtemps, mais pas forcément plus rapidement.

De plus, ils soupçonnaient la présence de femelles en raison du comportement de Wavy Dave, et restaient près de lui, mais ne commençaient leur « danse de séduction » qu’une fois qu’ils avaient bien repéré une femelle à proximité.

L’expérience a aussi montré que les crabes avaient tendance à être stimulés par cette compétition… mais pas à n’importe quel prix. Ainsi, les mâles avaient moins tendance à retourner dans leur terrier pendant que Wavy Dave faisait son numéro. Sauf lorsqu’il y avait un crabe avec une pince plus grosse que la leur.

Les scientifiques résument : « Notre étude met en lumière les façons subtiles dont les invertébrés ajustent leur comportement pour rester compétitifs dans un environnement dynamique. » Ce qui veut dire que Wavy Dave pourra retourner sur le terrain, une fois sa pince remise en état.

