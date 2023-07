Un documentaire animalier de la BBC montre comment des crabes se protègent face à une raie prédatrice. Les crustacés s’unissent même pour défendre le robot crabe espion utilisé pour filmer la séquence.

Les raies raffolent des crabes. Mais ces crustacés sont bien plus malins que l’on ne pourrait l’imaginer pour se défendre de leurs prédateurs. Les crabes s’agglutinent pour former un véritable rempart et protéger les spécimens les plus vulnérables. L’un de ces étonnants élans de solidarité a été filmé par BBC Earth. Dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube du média le 20 juin 2023, on découvre même que les crabes sont prêts à protéger… un robot crabe.

Des robots espions sous l’océan

Cette courte séquence de 4 minutes est extraite d’un documentaire de la BBC, Spy in the Ocean, divisé en 4 épisodes. Grâce à des robots « espions » imitant de véritables animaux, le documentaire explore les comportements de plusieurs espèces vivant dans l’océan. Dans le 3e épisode, on découvre comment les crabes s’unissent pour ne pas être dévorés par les raies, grâce à un robot crabe espion.

Le robot crabe à la merci de la raie. // Source : Capture YouTube BBC Earth

Soudainement, ce robot crabe espion se retrouve seul, sans protection, constituant une cible parfaite pour la raie qui passe par là. La raie tente de le dévorer, mais n’y parvient pas. Le robot s’approche ensuite de la forteresse de crabes, qu’il doit escalader pour se mettre hors de danger. C’est alors que les autres (véritables) crabes font preuve d’une solidarité surprenante, en s’approchant du robot crabe et en l’entourant, créant autour de lui une armure protectrice.

Le documentaire illustre ainsi comment les crabes s’organisent pour lutter ensemble contre leur prédateur. Ceux dont l’enveloppe est la plus dure peuvent affronter directement la raie. Ce sont aussi ceux qui se positionnent au sommet de cette montagne de crabes, pour protéger ceux dont la coquille est plus molle du danger. Fascinant.

