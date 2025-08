Lecture Zen Résumer l'article

Après une première mise à feu statique d’un seul moteur le 31 juillet, SpaceX a procédé à un deuxième allumage de l’étage supérieur de la fusée Starship, avec cette fois tous les moteurs. Et aucune explosion n’a eu lieu, contrairement à la fois précédente.

Est-ce de bon augure pour la suite ? En tout cas, le second test de mise à feu statique du vaisseau spatial Starship, qui forme l’étage supérieur de la fusée géante du même nom, s’est bien passé. Après l’allumage d’un seul moteur le 31 juillet, lors d’une première vérification, ce sont cette fois les six moteurs du Starship qui ont été enclenchés, le 1er août.

« Tir statique de pleine durée pour le Starship en préparation de notre dixième essai en vol », a écrit l’entreprise américaine sur X (ex-Twitter), en livrant deux photos et deux vidéos de la séquence. L’allumage des six moteurs de véhicule a duré un peu moins de dix secondes et s’est achevé dans un panache de fumée.

Pas d’explosion cette fois en amont du test de mise à feu statique

À ce stade, on ignore toujours la date de lancement envisagé par SpaceX pour son prochain test. Elon Musk, le fondateur et patron de la société, a avancé une vague fenêtre de tir, fixée au début du mois d’août. Avant, il a aussi prévu d’organiser un petit point d’étape pour évoquer l’avenir de cette fusée, avec un gros plan attendu sur les progrès accomplis.

L’essai avec tous les moteurs. // Source : SpaceX

Il est à noter que le test que vient de boucler SpaceX le 1er août et celui sur lequel le groupe avait buté quelques semaines plus tôt, à la mi-juin. Alors que l’entreprise se préparait à faire aussi un tir statique de pleine durée avec l’exemplaire précédent (« Ship 36 »), le chargement des ergols a eu un grave souci et entraîné une énorme explosion sur un site d’essai.

Les données préliminaires ont suggéré que la détonation aurait été causée par un réservoir sous pression en fibre de carbone, qui s’est rompu en dessous de sa pression d’épreuve. Ce récipient sert au stockage de fluides comprimés — ici de l’azote. De toute évidence, ce scénario ne s’est pas reproduit lors du chargement des fluides et du test.

