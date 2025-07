Lecture Zen Résumer l'article

L’Agence spatiale européenne (ESA) a mené une série de tests en vue de faire voler sa future navette spatiale Space Rider. Pour l’instant, il s’agit de gérer un atterrissage automatique en douceur. Plus tard, il sera question de fournir un service de vaisseau réutilisable pour des missions longues.

L’Amérique a eu les navettes Columbia et Discovery, l’Europe aura Space Rider. Cet engin, qu’on présente sous l’appellation « Space Reusable Integrated Demonstrator for Europe Return » en version longue, devrait devenir un jour une mini-navette spatiale européenne. Et si le premier vol est prévu dans les années à venir, des essais ont eu lieu récemment en Italie pour tester sa capacité à atterrir en un seul morceau.

Courant juin, les responsables de l’ESA et de Thales Alenia Space Italia, principale partie prenante du projet, étaient en Sardaigne avec un brouillon du module d’entrée atmosphérique. Pour l’instant, il s’agit avant tout d’un bloc de 3 000 kilos, masse que devrait faire l’engin une fois terminé, avec quelques instruments de mesure, et surtout des parachutes. Le tout a été lesté avec un peu de roche pour obtenir le poids voulu.

Un atterrissage en douceur automatisé

Ce module fut largué de quelques kilomètres de hauteur (entre 1 et 2,5) par un hélicoptère de l’armée italienne. Le but était ici de voir si les parachutes se déployaient correctement et répondaient bien à leur mission. A savoir, ralentir suffisamment l’engin pour qu’il se pose sans encombre. Toute l’opération fut réalisée de manière totalement autonome, sans aucun contrôle depuis le sol.

Le Space Rider et son parachute après l’atterrissage. // Source : Thales Alenia Space

En août 2024, une opération similaire avait été organisée, toujours depuis la Sardaigne, sauf que le module était cette fois entièrement piloté. Depuis, silence radio, puisque l’ESA avait annoncé de nouveaux tests quelques mois après, avant de finalement les mener près d’un an plus tard.

Malgré ce retard, la campagne de test fut un succès, d’après l’agence. Le module a réussi à atterrir en douceur, à peu près à l’endroit voulu (à 150 mètres près, ce qui reste convenable). Cela, grâce à des instruments de contrôle et de navigation entièrement automatisés. Il a pu descendre à une vitesse de 4 mètres par seconde, puis seulement 2 mètres par seconde avec les parachutes, ce qui était la vitesse recherchée.

Expériences scientifiques et missions au long cours

En résumé, nous avons donc un sac rempli de cailloux qui a fait un saut en parachute… mais ce n’est qu’une nouvelle étape en vue d’un projet bien plus ambitieux. Space Rider pourrait plus tard rendre de nombreux services à l’ESA. Il s’agira d’une navette capable de rester en orbite jusqu’à trois mois, avec la possibilité de rejoindre des plateformes orbitales, ou de mener des expériences scientifiques, notamment dans le domaine pharmaceutique.

Les expériences de ces dernières semaines visaient à organiser sa rentrée atmosphérique, car le module est prévu pour être réutilisable.

Vue d’artiste de Space Rider. // Source : ESA

Pour l’instant, il est prévu de faire voler la navette en 2027 avec plusieurs charges utiles à bord, dont des instruments scientifiques d’observation de la Terre, ainsi que des expériences de physique et de biologie en micro-gravité. Le lancement aura lieu sur une fusée Vega C+.

Mais le chemin à parcourir est encore long. Si les dernières expériences se sont déroulées normalement, les prochaines seront plus complexes. Il s’agira de simuler une rentrée atmosphérique plus réaliste, avec un simulateur qui reproduira la forme aérodynamique du vrai module. Puis, dans un second temps, le but sera de simuler l’intégrité des charges utiles, afin de s’assurer qu’elles ne subissent pas trop de chocs.

