Lecture Zen Résumer l'article

SpaceX n’a pas perdu de vue un test de manœuvre aérienne avec le Starship, malgré l’accident survenu sur son banc d’essai lors d’une vérification de la fusée géante. Cette tentative, inédite, est toujours envisagée pour 2025.

Voilà deux semaines que le tir statique de l’étage supérieur du Starship a fini en immense explosion, vraisemblablement à cause d’un réservoir qui a eu un souci de résistance à la pression. Depuis, SpaceX n’a guère évoqué la suite. L’entreprise américaine a surtout concentré sa communication sur les dégâts autour du banc d’essai et sur la sécurisation du site.

Elon Musk, lui, s’est montré un peu bravache. Sur X (ex-Twitter), il a laissé entendre que tout ceci n’était somme toute qu’une « égratignure », comme si l’affaire n’était pas grave. Elle l’est pourtant, notamment au regard de la série de difficultés avec l’actuelle version du Starship. De fait, le prochain vol d’essai de la fusée géante semble très loin de pouvoir être réalisé.

Il faudra en effet remplacer l’étage supérieur (celui qui aurait dû servir lors du vol 10, planifié pour le 29 juin, a été pulvérisé), mais également remettre en état les installations qui ont été en partie détruites. Enfin, il faudra aussi relancer toute la batterie de vérifications, y compris la mise à feu statique de chaque segment du lanceur.

Une nouvelle manœuvre aérienne pour 2025

Mais cette sérieuse sortie de piste dans le programme du Starship n’est pas de nature à remettre en cause son existence, ni les prochaines étapes. C’est ce qu’a indirectement rappelé Elon Musk à l’occasion d’un retweet qu’il a fait sur son compte le 29 juin — jour où aurait dû avoir lieu le vol 10. Un retweet dédié justement à une future manœuvre du lanceur.

Il s’agira de reproduire avec l’étage supérieur la pirouette déjà réussie avec le propulseur Super Heavy. Celle-ci consiste, une fois le lancement effectué, à réorienter la structure pour la faire revenir automatiquement au sol, avec une capture finale par la tour de lancement. Ceci, sans que le booster ne touche jamais le sol.

Ce n’est pas la première fois que ce plan est mentionné. Au fil des mois, Elon Musk et SpaceX ont cité à plusieurs reprises cette perspective. Celle-ci s’est d’ailleurs concrétisée avec la construction d’une nouvelle tour de lancement non loin de la première. Il ne reste plus qu’à se lancer. Ce test est espéré pour 2025. Si le Starship n’explose pas encore.

Pour aller plus loin La future grande évolution de la fusée géante Starship se dessine déjà

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama