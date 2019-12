Alors que SpaceX exploite depuis plusieurs années des fusées réutilisables, l'Europe s'y met aussi. Le programme expérimental Callisto, qui doit donner lieu à des essais en 2022, a été approuvé par l'agence spatiale française.

L’avenir de l’Europe spatiale se fera avec des lanceurs réutilisables. Si la future Ariane 6 sera encore une fusée « à l’ancienne », avec des pièces à consommation unique, le Vieux Continent se prépare à faire sa révolution copernicienne. Et pour atteindre le même degré de maîtrise que SpaceX, qui est aujourd’hui leader dans ce domaine, l’Europe mise sur deux programmes : Callisto et Thémis.

Et il se trouve justement que le premier programme Callisto vient de connaître une récente avancée, car le conseil d’administration du Centre national d’études spatiales (CNES) a approuvé le 16 décembre le développement et la réalisation de plusieurs vols d’essai pour mettre à l’épreuve Callisto. L’engin n’est pas un projet franco-français : il implique aussi les agences spatiales japonaise et allemande.

Cap sur un étage réutilisable

Mesurant 15 mètres de haut, Callisto effectuera son baptême du feu en 2022. Sur le papier, l’engin doit démontrer sa capacité à effectuer toutes les manœuvres que l’on peut attendre d’un lanceur transportant un satellite dans l’espace pour le mettre sur orbite. Une fois ceci fait, Callisto doit pouvoir revenir sur Terre à l’endroit prévu (sur son pas de tir ou sur une zone aménagée) et être réutilisable plusieurs fois.

Callisto aura la particularité d’être entièrement réutilisable. Cependant, l’engin n’a pas vocation à devenir une fusée de série : il s’agit juste d’un démonstrateur technologique qui doit permettre aux agences spatiales de tester et valider divers choix techniques. Les enseignements nourriront ensuite les programmes qui visent, eux, à aboutir à un premier étage de fusée véritablement réutilisable.

Selon l’Usine Nouvelle, les rôles sont répartis ainsi : la France gère le calculateur assurant le programme de vol et une partie complémentaire du moteur à hydrogène. L’Allemagne fournit le système d’atterrissage, les gouvernes aérodynamiques pour le pilotage durant la phase de rentrée et une partie du réservoir à hydrogène. Quant au Japon, il apporte le moteur à oxygène et hydrogène et le réservoir d’oxygène.

Les vols de Callisto se dérouleront au Centre spatial guyanais.