La mission Fram2 rentre sur Terre ce vendredi 4 avril 2025, quatre jours après son départ. Les quatre membres d’équipage, baptisés framonautes, ont participé à de nombreuses activités dans l’espace.

Un petit tour dans l’espace, et puis s’en va : c’est déjà l’heure du retour pour la mission spatiale Fram2. Dans un message publié sur X (ex-Twitter) le 4 avril 2025, SpaceX annonce la désorbitation imminente de la capsule Crew Dragon. Partie dans la nuit du 31 mars au 1er avril, elle était restée quatre jours en orbite autour de la Terre.

La rentrée atmosphérique de la capsule pourra être suivie en direct sur le site de SpaceX, dès 17h15 (heure de Paris). Les membres de la mission Fram2 — quatre civils — finiront leur course dans le Pacifique. Cet océan est désormais la destination privilégiée par l’entreprise pour ce type de rapatriement, pour des raisons de sécurité.

Surnommé en référence au navire norvégien Fram, dont l’histoire est liée à celle de l’exploration polaire, Fram2 a maintenant associé la sienne à celle de l’aventure spatiale. En effet, elle vient de devenir la première mission spatiale habitée à suivre une orbite polaire — matérialisée par le survol de l’Arctique et de l’Antarctique.

Le glacier de Thwaites, dans l’Antarctique. // Source : Wikimedia/CC/Nasa Ice

Cela n’avait jamais été fait auparavant. Qui plus est, Fram2 n’a eu dans ses rangs que des civils — certes entraînés pendant des mois pour avoir des bases solides en astronautique. L’équipe a rassemblé le Maltais Chun Wang, l’Allemande Rabea Rogge, l’Australien Eric Philips et la Danoise Jannicke Mikkelsen.

Des expériences, des tests et de l’observation de la Terre

Les quatre membres de Fram2 avaient reçu à cette occasion le surnom de « framonauts », mot-valise entre Fram et astronautes. Ils ont été impliqués dans diverses activités, incluant le test d’une liaison avec Starlink (réseau satellitaire propriété de SpaceX), des communications avec la Terre en radio amateur et des travaux de recherche scientifique.

En particulier, les astronautes ont participé à une étude « sur l’adaptation de la cognition humain à l’environnement spatial dans les premières heures suivant l’arrivée dans l’espace ». Ils ont aussi « pris la toute première radiographie dans l’espace, 130 ans après que la première radiographie ait été capturée », a noté SpaceX.

Vue d’artiste de Fram2. // Source : SpaceX

Par ailleurs, l’équipage a « réalisé une expérience de cartographie cérébrale par EEG (électroencéphalogramme) » et a contribué à une étude sur les dispositifs servant à mesurer en continu la glycémie, afin de constater de quelle manière les changements de comportement des fluides dans l’espace affectent la précision de ces appareils.

Les observations de la Terre et plus particulièrement de la banquise tout au nord et tout au sud du globe ont également occupé l’équipage. D’ailleurs, l’un d’eux, Eric Philips, est connu pour être un explorateur et guide polaire, et Jannicke Mikkelsen une cinéaste, qui a profité de l’occasion pour effectuer des prises de vue.

SpaceX n’en est pas à son premier coup d’essai : l’entreprise américaine a déjà organisé deux autres vols spatiaux avec que des civils — il s’agissait d’Inspiration4 et de Polaris Dawn. Là encore, ils ont évolué pour l’essentiel en orbite terrestre basse. À l’avenir d’autres vols de ce genre sont prévus, dont deux liés à Polaris.

