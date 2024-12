Lecture Zen Résumer l'article

Une maladie d’origine encore non identifiée fait de nombreux morts en République démocratique du Congo. Les symptômes ressemblent à la grippe. L’approvisionnement en médicaments dans la zone touchée est un problème pour venir en aide à la population.

Entre le 10 et le 15 novembre 2024, plusieurs décès ont été rapportés dans la République démocratique du Congo, dans la province de Kwango (sud-ouest, Panzi). Il s’agit d’une « maladie inconnue », en tout cas à ce stade. Le dernier communiqué officiel en date (au 4 décembre 2024) évoque 79 décès au moins, en particulier des enfants de plus de 15 ans. Plus de 300 personnes auraient déjà été contaminées.

Le ministère de la Santé a dépêché une équipe d’intervention dans la zone affectée pour assurer la prise en charge immédiate des cas signalés ; réaliser des prélèvements d’échantillons ; conduire une investigation sur le terrain pour identifier la nature de cette maladie. Cette équipe intègre des épidémiologistes, dont la mission sera d’élucider la partie inconnue du problème. L’Organisation mondiale de la Santé est au courant et collabore avec la RDC.

Quels sont les symptômes de cette maladie ?

La maladie est décrite comme ressemblant de près à la grippe. Les symptômes : fièvre, maux de tête, écoulement nasal, toux, difficulté respiratoire, anémie. La RDC a livré aux habitants des recommandations afin de limiter la propagation.

Le nombre de personnes touchées augmente, depuis les premiers cas qui auraient émergé fin octobre 2024. La région touchée est mal préparée, « Panzi est une zone de santé rurale, il y a donc un problème d’approvisionnement en médicaments », précise Cephorien Manzanza, membre de la société civile, à Reuters.

La RDC est aussi affectée par une grave épidémie de mpox, au sujet de laquelle Médecins sans frontières alertait l’été dernier sur une « accélération alarmante ». Une campagne de vaccination a été lancée en octobre, mais sa couverture reste encore très restreinte.

