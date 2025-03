Lecture Zen Résumer l'article

Un chercheur alerte sur la pollution plastique que représentent les chewing-gums, dont la composition est majoritairement faite de plastique.

Mâcher du chewing-gum est une habitude quotidienne pour beaucoup de gens. Mais avez-vous déjà songé à la composition de ces produits ? Cette question n’est jamais abordée par les fabricants, mais quand la composition chimique est analysée, comme dans une étude pourtant ancienne (2014), on constate, en plus de l’édulcorant et de l’arôme, la présence de :

Styrène-butadiène (produit chimique synthétique aussi très utilisé dans les pneus de voiture) ;

Polyéthylène (le même composé que le plastique des sacs, bouteilles et autres récipients souples, films alimentaires, canalisations…) ;

Acétate de polyvinyle (mobilisé dans la colle à bois).

« Si l’idée de mâcher du plastique n’est déjà pas assez troublante comme ça, pensez à ce qui se passe une fois que vous l’avez recraché », avertit le biologiste David Jones dans une synthèse pour The Conversation.

Les chewing-gums ne sont pas biodégradables

D’après les calculs de ce chercheur, 2,436 millions de tonnes de chewing-gum sont produites chaque année. Ce chiffre prend une certaine gravité compte tenu de la composition de ces produits de consommation : synthétiques, ils ne sont pas biodégradables, et donc ils polluent.

Les chewing-gums, synthétiques pour l’immense majorité, ne sont pas biodégradables. // Source : Pexels

Or, il ne vous aura pas échappé que l’on retrouve des chewing-gums un peu partout : sous les bancs, tables, chaises, en intérieur comme en extérieur, ou par terre. Comme la plupart des produits plastiques, ils vont persister dans la nature pendant des années (voire des dizaines d’années) tout en se subdivisant progressivement en microplastiques.

La pollution aux microplastiques est un fléau. On en a récemment trouvé dans notre cerveau, dans notre sang, jusqu’au fond de nos poumons, dans la pluie, et ils s’en vont aussi polluer l’Arctique.

Les chewing-gums ne sont pas de simples déchets

Des fabricants investissent d’importantes sommes dans les initiatives de nettoyage. Mais David Jones rappelle non sans ironie que ce n’est pas une solution réelle à cette pollution : « Le fait que les fabricants contribuent financièrement aux efforts de nettoyage revient à ce que les fabricants de plastique financent les ramasseurs de détritus et les sacs poubelles des bénévoles qui nettoient les plages. Ni l’un ni l’autre ne s’attaque à la racine du problème. »

David Jones estime donc que les chewing-gums devraient enfin être reconnus comme une pollution plastique, et non comme de simples déchets, afin que la responsabilité incombe aux fabricants et non aux consommateurs. « En parlant de pollution par les chewing-gums, on passe d’un problème de négligence individuelle à un problème d’entreprise. La responsabilité incombe ainsi aux producteurs plutôt qu’aux consommateurs. »

