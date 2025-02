Lecture Zen Résumer l'article

Se rendre au travail via un moyen de transport « actif » tel que le vélo semble avoir un impact très concret sur la santé, que des scientifiques ont pu évaluer via les risques d’arrêts maladie dans une toute nouvelle étude.

On connaissait déjà l’impact positif du vélo sur l’environnement — les émissions sont réduites de 30 % par rapport à une voiture thermique, 10 % par rapport à une voiture électrique. Et bien sûr, cette activité physique régulière est excellente pour la santé. Une étude, relayée par le Finnish Institute of Occupational Health le 22 janvier 2025, a toutefois fait une trouvaille qui va encore un peu plus loin : prendre son vélo pour aller au travail est une pratique associée à une réduction du risque d’arrêts maladie.

L’étude s’étend sur 28 485 employés municipaux en Finlande, pendant un an, avec un suivi durant une seconde année. Les plus actifs parmi eux, empruntant un autre moyen de transport que la voiture ou le bus, parcouraient plus de 30 km par semaine et, en moyenne, 61 km par semaine, avec un trajet aller moyen de 9,4 km.

Aller au travail à vélo est bon pour la santé

L’impact sur le risque est assez significatif. Les chercheurs ont déterminé que les travailleurs les plus actifs — dans le groupe vélo — avaient, sur la période de suivi, un risque abaissé de 8 à 12 % de jours d’absence pour cause de maladie et 18 % pour des arrêts maladie sur de longues périodes d’au moins 10 jours. Les « navetteurs actifs » utilisant le vélo avaient 4,5 jours d’arrêts maladie en moins que les « navetteurs passifs » (utilisant, par exemple, la voiture).

D’autres études sont déjà arrivés à une conclusion similaire, ce qui dessine un pattern de santé publique : le vélo et toute forme active de transport pour aller au travail accroissent le bien-être physique. « L’utilisation de la bicyclette a eu les effets bénéfiques les plus marqués sur la santé dans toutes les analyses », montraient par exemple des recherches effectuées en 2018.

« Sachant que seule la moitié de la population adulte fait de l’exercice conformément aux recommandations, se déplacer à pied ou à vélo peut être un moyen utile d’accroître l’exercice physique bénéfique pour la santé », indique Jenni Ervarsi, l’une des autrices de l’étude finlandaise, dans le communiqué présentant l’étude. « Les résultats de l’étude fournissent des raisons supplémentaires d’encourager et d’investir dans un mode de déplacement actif, et en particulier dans les déplacements à vélo. »

Reste à savoir quel est l’impact de ce mode de transport sur la santé mentale, notamment le stress. En effet, se déplacer à vélo dans une ville bruyante et polluée, cela ne peut-il pas avoir un impact négatif ? Ce n’est pas un détail : les facteurs de stress sont pris en compte dans les choix de la population à adopter tel ou tel moyen de transport, comme le concluent des travaux de 2023. Or, les études ont montré que des infrastructures adaptées permettaient de régler la question du stress à vélo dans les zones urbaines.

Et le stress à vélo, en ville ?

Dès 2016, une étude montrait que « la réduction du stress peut être une conséquence importante de l’utilisation régulière du vélo et devrait être considérée par les décideurs comme un autre avantage potentiel de sa promotion ».

Mais il y a une petite nuance, qui tient de l’adaptation des villes à ce mode de transport. Une étude de 2020 montrait que les pistes cyclables bien définies et bien séparées des routes réduisent considérablement les risques de stress ; là où les pistes intégrées à la route peuvent, elles, être angoissantes. De même, les intersections et les zones très bruyantes génèrent des biomarqueurs de stress ; ce qui, là encore, signifie que l’urbanisation pourrait s’y adapter. Ces résultats étaient cohérents dans les cinq villes européennes étudiées.

