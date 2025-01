Lecture Zen Résumer l'article

SpaceX et Blue Origin ont chacun annoncé cette semaine le report du décollage des fusées Starship et New Glenn. Les deux lanceurs devaient s’envoler ce vendredi 10 janvier, depuis deux lieux et à deux horaires différents. Le face à face aura lieu un peu plus tard.

Ce devait être le grand face à face entre les deux fusées géantes New Glenn et Starship, le duel à distance qui opposera Blue Origin à SpaceX. Finalement, cette confrontation entre les deux grands rivaux de l’aérospatial aux États-Unis aura lieu un peu plus tard. L’un et l’autre ont renoncé à décoller ce vendredi 10 janvier 2025.

Le premier changement de calendrier est venu de SpaceX le 8 janvier. Dans un message partagé sur X (ex-Twitter), l’entreprise américaine a annoncé une nouvelle date de lancement pour le Starship, désormais fixée au 13. La date du 10 avait été initialement été avancée par Elon Musk, le fondateur de la société. La date est encore susceptible de bouger.

Détail de la propulsion du premier étage de la fusée Starship. // Source : SpaceX

Quant à Blue Origin, le revirement a eu lieu le 9, en raison de l’état de la mer — l’entreprise souhaite faire la démonstration d’un retour sur Terre du premier étage de la fusée, qui surviendra dans l’océan. Désormais, la société espère pouvoir faire partir son lanceur le 12 janvier. Il s’agira au passage de son vol inaugural.

« Il faut juste que la mer se calme un peu », a également commenté Dave Limp, le patron de Blue Origin, toujours sur X. Les mauvaises conditions météorologiques sont également un sujet de préoccupation pour SpaceX. Dans son message, l’entreprise a indiqué y prêter attention alors que sont menées les opérations préalables au vol.

Un duel attendu, mais deux duellistes qui n’ont pas encore la même expérience

Ces deux missions font partie des évènements spatiaux les plus attendus en 2025. L’un parce qu’il s’agira de son tout premier vol, après bien des retards, l’autre en raison de la manœuvre audacieuse qui est prévue : SpaceX veut rattraper le premier étage du Starship avec sa tour de lancement, avant qu’il ne touche le sol. Comme lors du 5e essai.

Bien que les lanceurs New Glenn et Starship n’en sont pas du tout au même stade de développement (le premier n’a pas encore décollé, le second a déjà un historique de vol notable et a franchi plusieurs jalons remarquables), leur rivalité vient de la forte proximité qu’il y a entre les deux projets : des fusées superlourdes, de taille proche, destinées à resservir.

Pour celles et ceux qui veulent suivre le duel entre New Glenn et Starship, le vol du premier est prévu le dimanche 12 janvier à 7h du matin (heure de Paris). Le second décollage est fixé au lundi 13 janvier à 23h (heure de Paris également).

